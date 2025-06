i Autor: materiały prasowe Inglot

Strefa beauty

Usta pełne blasku i koloru w najmodniejszych odcieniach lata i z najwyższą ochroną SPF 50+

Glazed Lips SPF 50+ od INGLOT to innowacyjna pomadka w płynie, idealna na lato. Łączy intensywny kolor, połysk i wysoką ochronę SPF 50+ przed promieniowaniem UVA i UVB. Formuła oparta na 100% mineralnych filtrach chroni delikatną skórę ust niczym tarcza ochronna, nadając piękny look w sześciu najmodniejszych odcieniach sezonu. Glazed Lips to must have tego lata!