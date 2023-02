Uwierz w siebie!

Zasada 1

Każdego ranka tuż po przebudzeniu przypomnij sobie jedno miłe wydarzenie z poprzedniego dnia. Podziękuj za nie i poczuj radość, którą ci dało. Dziś masz szansę na kolejną przyjemną chwilę!

Zasada 2

Przeszukaj pamięć i znajdź powody do dumy z siebie. Kiedy skupiasz się na dowodach, że jesteś w stanie osiągnąć to, czego pragniesz – nic cię nie powstrzyma! Zapisz te sytuacje i aktualizuj swoją listę!

Zasada 3

Bądź dla siebie bardziej wyrozumiała. Samowspółczucie to klucz do budowania pewności siebie i poczucia wartości. Co poradziłabyś dziś młodszej sobie? Myśl o sobie jak o kimś kogo kochasz i w ten sposób mów do siebie. Także w myślach!

Zobacz także: Sięgnij po pielęgnację, która poprawi wygląd Twojej skóry. Opatentowane działanie, które rozprawi się ze zmarszczkami

Dbanie o swoje ciało także sprawia, że czujesz się bardziej wartościowo. A te sprawdzone produkty pięknie dodadzą ci odwagi:

Wakacyjna skóra: : Yoskine Natulal Glow SUN KISSED SELF TANNING BODY & FACE MOUSSE rozświetli, nada skórze jedwabistą gładkość i przede wszystkim zostawi na niej efekt naturalnej, złotej opalenizny (zawiera naturalną substancję DHA). Preparat dzięki olejowi Monoi pięknie wygładza skórę, ujędrnia i nawilża a przy okazji – nie zostawia smug. Możesz być pewna wakacyjnego efektu!

SPRAWDŹ: : Yoskine Natulal Glow SUN KISSED SELF TANNING BODY & FACE MOUSSE 79,99 zł/ 200 ml

Rozświetlone spojrzenie: Growth Factor Eye Serum marki ZO Skin Heatlh to przeciwzmarszczkowe serum pod oczy o konsystencji żelu, niwelujące głębsze zmarszczki pod oczami. Zapobiega tworzeniu się fałdek, zapadaniu oczodołów i spowalnianiu mikrocyrkulacji. Chłodzący aplikator koi skórę i pobudza mikrokrążenie, usuwając efekt zmęczonych oczu.

SPRAWDŹ: ZO Skin Health Growth Factor Eye Serum 635 zł/ 15 ml

Wieczna młodość: RETI AGE Serum marki Sesderma oparte jest na trzech formach zbawiennego dla skóry retinolu (retinol, retinyl, retinaldehyd). Dzięki zaawansowanej technologii opartej na nanosomach, składniki Reti Age wnikają w głąb skóry, nie powodując podrażnień ani zaczerwieniania. Dzięki połączeniu witaminy A z takimi składnikami jak czynniki wzrostu, koktajl antyoksydacyjny czy kwas hialuronowy, Reti Age zapewnia działanie przeciwstarzeniowe, łagodzące i przeciwzapalne. Połącz je z Sesderma RETISES 0,5%. To krem przeciwzmarszczkowy dla skóry dojrzałej przyzwyczajonej do działania retinolu, stosowana również jako wsparcie po zabiegach z użyciem witaminy A. Już po miesiącu stosowania nadaje on skórze blask, redukuje przebarwienia oraz głębokie zmarszczki.

SPRAWDŹ: Sesderma RETI AGE Serum 218 zł/ 30 ml; Sesderma Retises 0,5% 152 zł/ 30 ml

Czysta, zdrowa skóra: Garnier Pure Active to serum przeciw niedoskonałościom, zaskórnikom i przebarwieniom. Formuła z kwasami AHA i BHA, oczyszczającym węglem i wyrównującym koloryt niacynamidem skutecznie zapobiegnie nawrotom niedoskonałości.

SPRAWDŹ: GARNIER Serum Pure Active 34,99 zł/ 30 ml

Makijaż jak z wybiegu: Kolekcji Avatar: Istota Wody przygotowana przez markę NYX Professional Makeup to ekscytujące, nowe, wegańskie, cruelty free produkty. Znajdziesz tu ultrakolorowe palety, rozświetlacze, pomadki, świetliste błyszczyki, intensywną farbkę do ciała i spray do utrwalania makijażu.

SPRAWDŹ: NYX Professional Makeup Avatar: The Way of Water: The Color Palette Paleta cieni do oczu 189,99 zł/ 17,8 g; Cheek Palette Paleta róży i rozświetlaczy 114,99 zł/ 19,2 g; Matte Lipstick Matowa pomadka do ust 54,99 zł/ 4 g; Lip Gloss błyszczyk do ust duo-chromatyczny 49,99 zł/ 3,5 ml; Face & Body Paint Farbka do oczu i ciała 64,99 zł/ 25 ml; Metkayina Mist Nawilżający spray utrwalający makijaż 49,99 zł/ 60 ml

Usta na pokuszenie: EISENBERG Paris i POMADKA J.E. ROUGE zwrócą na ciebie uwagę innych gdziekolwiek się nie pojawisz. Formuła pomadki wzbogacona została w ekstrakt z kwiatu Orchidei o działaniu nawilżającym oraz witaminę E o właściwościach przeciwutleniających. Zapewnia wysoki komfort nawilżenia. Idealnie się wtapia, pozostawiając na ustach intensywny kolor z subtelnym połyskiem. Nie sposób nie być z siebie dumną.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris Pomadka J.E. ROUGE 209 zł/ 3,5 g

