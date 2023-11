Vans odświeża Knu Skool

Knu Skool Mega Check Red to połączenie barw papryczki chili i wyścigowej czerwieni. Nadruk Mega Check nawiązuje do klasycznych projektów Vans, a sama cholewka wykonana jest z mieszanki płótna i zamszu. Zaprojektowane w 1997 roku, Vans Knu Skool były odświeżoną wersją klasycznych Vans Old Skool, stworzoną dla nowej generacji końcówki lat 90. Wypuszczony wiosną 1998 w różnych wersjach kolorystycznych Knu Skool uaktualnił design Old Skool przez dodanie pogrubionego języka, kołnierza przy kostce i uderzającego trójwymiarowego paska bocznego.

