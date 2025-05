Vans prezentuje pierwszy sygnowany model butów skate'owych Currena Caplesa

Ten nowy fason wynosi wulkanizowaną technologię na wyższy poziom, będąc wyrazem ewolucji butów skate’owych w najlepszym wydaniu.

Curren Caples to żywe ucieleśnienie kalifornijskich korzeni i stylu życia. Od dziecięcego talentu po członka kultowego teamu Fucking Awesome, Curren konsekwentnie buduje swoją pozycję w świecie skateboardingu. Teraz, w swojej niekończącej się pogoni za Wulkanizowaną Perfekcją, wprowadza do gry zupełnie nową sylwetkę buta. Model wyposażony jest w autorski wzór podeszwy z charakterystycznym paskiem Vans, zoptymalizowany pod kątem przyczepności i czucia deski dzięki przetestowanej mieszance gumy SICKSTICK™. Cholewka została wzmocniona technologią DURACAP™ w newralgicznych miejscach, zapewniając trwałość tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Wkładka POPCUSH™ oferuje świetną amortyzację i ochronę przed uderzeniami.

To but trwały. Funkcjonalny. Bez zbędnych ozdobników. Dokładnie taki, jakiego Curren potrzebuje – i chce.

„Jeżdżę w Vansach całe życie i nigdy nie sądziłem, że kiedyś będę mieć but sygnowany swoim nazwiskiem. To naprawdę niesamowite uczucie! Bycie częścią tej legendarnej grupy skaterów, którzy mają własne modele w Vans, to dla mnie prawdziwy zaszczyt.” – podkreśla Curren Caples.

Model Curren debiutuje w kampanii, która w sposób zabawny i ironiczny nawiązuje do konwencji reklam perfum.

To kreatywne podejście zostało zrealizowane dzięki wyjątkowej wrażliwości artystycznej znanej fotografki Gray Sorrenti oraz reżysera Granta Yansury.

Całości dopełniają krótkie cameo występy legend Vans, takich jak Ray Barbee, Anthony Van Engelen, Geoff Rowley, Omar Hassan oraz Steve Van Doren.

Model Curren będzie dostępny w kolorach czerwonym oraz szaro-żółtym, wraz z towarzyszącą kolekcją odzieży, w sklepach Vans, na stronie Vans.eu/Skate oraz w wybranych skate shopach na całym świecie od 15 maja.

i Autor: materiały prasowe VANS

