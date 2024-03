W Dzień Kobiet warto zadbać o babskie interesy. Wyjątkowa inicjatywa znanej marki

W ramach akcji, GUESS Watches prezentuje również nową, limitowaną edycję zegarka. To wyjątkowy model w biżuteryjnym stylu, wyposażony w zestaw trzech wymiennych pierścieni, które zapewniają wszechstronne możliwości stylizacyjne i ułatwiają dopasowanie dodatku do pory dnia i okazji.

"Międzynarodowy Dzień Kobiet ma szczególne znaczenie dla GUESS Watches, ponieważ dalej łączymy nasze siły z Dress for Success®. To świadectwo naszego zobowiązania do tworzenia świata, w którym każda kobieta może rozwijać się z dumą i wytrwałością, odnosząc sukcesy na każdej płaszczyźnie życia" – mówi Ann Marie Santo, Vice President of Global Marketing.

Zegarek jest obecnie dostępny w sprzedaży we wszystkich większych sieciach jubilerskich, w sklepach zegarmistrzowskich, u indywidualnych klientów oraz na www.timetrend.pl

i Autor: Materiały prasowe GUESS Watches