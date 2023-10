W zmarszczki uderzaj światłem LED. Różnicę zauważysz gołym okiem

To najważniejszy krok w pielęgnacji

Już od lat wiadomo, że światło LED w różnych kolorach ma zbawienne działania na skórę. W wielu gabinetach kosmetologicznych możesz skorzystać z tego rodzaju zabiegów. Szczególnie dobre działanie wykazuje czerwone światło. Dobierając do głębokich warstw skóry stymuluje one produkcję kolagenu oraz elastyny, co ma bezpośredni wpływ na poprawę jedności oraz elastyczności skóry. Czerwone światło LED pomaga również w redukcji przebarwień i łagodzi stany zapalne oraz zaczerwienienie cery.

Szwedzka marka FOREO znana jest ze swoich technologicznych nowinek w świecie beauty. Ich urządzenia na dobre zamieniły domowe zacisze w małe gabinety kosmetologiczne. Marka od lat korzysta z mikroprądów oraz właśnie światła LED w swoich sprzętach. Teraz FOREO wraca z nową marką - FAQ, która w pełni poświęcona jest dobroczynnemu działania światła LED. FAQ™ 201 - maska ledowa to przełomowe urządzenia w kuracji przeciwstarzeniowej. Ultralekka, bezprzewodowa i wykonana z dopasowującego się do twarzy silikonu, FAQ™ 201 jest maseczką z zupełnie nowej generacji maseczek LED. "Zmniejsz drobne linie i trądzik z tą ultralekką, bezprzewodową i doskonale dopasowującą się do twarzy maseczką LED. Poruszaj się swobodnie, podczas gdy 3 różne długości fal światła – czerwonego, zielonego i niebieskiego".

Jak to działa?

Przeciwtrądzikowe, niebieskie światło LED - FAQ™ 201 w zaledwie 2 tygodnie zmniejsza trądzik o 48%! Niebieskie światło LED działa także miejscowo na blizny i wypryski oraz reguluje produkcję sebum, pozostawiając czystą i zdrową cerę.

Czerwone światło LED przeciw starzeniu - Czerwone światło LED zmniejsza drobne linie, stymulując produkcję kolagenu i elastyny, co jest niezbędne dla zachowania młodzieńczo jędrnej i odżywionej skóry.

Rozjaśniające, zielone światło LED - Uszkodzona skóra może wyglądać matowo. Zielone światło LED pomaga rozjaśniać cerę i wyrównywać ton skóry dla zdrowego, promiennego blasku.

i Autor: Materiały prasowe FOREO