Wakacje bez zmartwień. Wszystko, co musisz wiedzieć o ochronie przeciwsłonecznej

Wszyscy kochamy słońce, z jednej strony stanowi ono rewelacyjne źródło witaminy D, z drugiej, niestety posiada również szerokie spectrum działań niepożądanych. Wiecie, że to właśnie promienie słoneczne uznawane są za jeden z głównych czynników, które odpowiadają za starzenie się skóry, w tym także za zmarszczki? Dlatego tak ważna jest prawidłowa ochrona naszej skóry przed słońcem. Wybierając się na plażę raczej nie zapominamy o kremach do opalania i pamiętamy, by regularnie smarować się wysokimi filtrami. Gorzej jest jednak ze skórą twarzy, eksperci podkreślają, że kremy SPF to podstawa pielęgnacji i powinny być aplikowane codziennie, niezależnie od pory roku, szczególnie ważne są one w przypadku osób, które w swojej pielęgnacji stosują retinol oraz kwasy. Najlepiej wybierać krem z SPF50, który zapewni najwyższą ochronę przeciwsłoneczną.

Niewidzialny wróg: Promieniowanie UV

Promieniowanie ultrafioletowe (UV) emitowane przez słońce dzieli się na trzy główne typy: UVA, UVB i UVC. Promienie UVC są w całości pochłaniane przez atmosferę i nie docierają do powierzchni Ziemi, dlatego nie stanowią dla nas bezpośredniego zagrożenia. Jednak promienie UVA i UVB już tak.

Promieniowanie UVB: Odpowiada głównie za oparzenia słoneczne. Dociera do zewnętrznej warstwy skóry (naskórka), powodując zaczerwienienie, ból, a w konsekwencji – uszkodzenie komórek i złuszczanie się skóry. Intensywne i częste ekspozycje na promieniowanie UVB zwiększają ryzyko rozwoju raka skóry.

Promieniowanie UVA: Penetruje głębiej, docierając do skóry właściwej. Nie powoduje natychmiastowych oparzeń, ale ma długofalowy negatywny wpływ na skórę. Jest głównym czynnikiem odpowiedzialnym za fotostarzenie się skóry: powstawanie zmarszczek, utratę jędrności i elastyczności, przebarwienia oraz rozszerzone naczynka krwionośne. Promieniowanie UVA również przyczynia się do rozwoju nowotworów skóry.

Warto pamiętać, że promieniowanie UV dociera do nas nie tylko w słoneczne dni. Chmury jedynie częściowo je filtrują, a promienie UVA przenikają nawet przez szyby okien i samochodów. Dlatego ochrona przeciwsłoneczna jest ważna przez cały rok, niezależnie od pogody.

