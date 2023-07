Wakacje z dzieckiem? Dobrze spakuj walizkę!

Tak to się teraz robi. Takie brwi odmładzają. Laminacja odchodzi do lamusa! Modne brwi na lato to hit w salonach kosmetycznych

Ochrona przed słońcem

Młoda skóra dziecka jest bezbronna w kontakcie z promieniami UV. Dlatego tak ważna jest ochrona skóry najmłodszych. Jak to zrobić? Najważniejsze jest to, by nie przebywać z dzieckiem na plaży przez cały dzień, a zwłaszcza schodzić z w cień w godzinach południowych. Poza tym koniecznie trzeba smarować ciało dziecka wysokimi filtrami UV. Trzeba też o tym pamiętać po każdym pływaniu i wycieraniu skóry ręcznikiem – wtedy aplikację kremu należy powtórzyć.

W wakacyjnej walizce nie może zabraknąć Kremu SOS do buzi i ciałka od pierwszego dnia życia Yumi Baby (24,99 zł/50 ml). To kosmetyk delikatny, na bazie 99% aloesu, który nawilża, pielęgnuje i chroni skórę malca. Oprócz niego są w nim też prebiotyk, który dba o barierę hydrolipidową skóry, odżywcze masło Shea i łagodząca alantoina. Ponadto w kremie jest także tlenek cynku – mineralny filtr UV, który chroni młodą skórę przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym, a jest dla niej całkowicie bezpieczny.

Dla dziecka, mamy i taty

Na wyjazd warto zapakować kosmetyki, które są odpowiednie dla całej rodziny – na tyle delikatne, by chronić skórę dziecka, a zarazem skuteczne, by sprawdzić się w pielęgnacji skóry dorosłych. To nie tylko wygoda, ale i oszczędność miejsca w walizkach, i tak już pękających w szwach od wyjazdowych niezbędników. Dlatego warto wrzucić do niej serię Famille Bio Yves Rocher. To delikatne kosmetyki przygotowane na bazie organicznych jabłek. W serii jest Łagodny żel myjący do ciała i włosów (65 zł/390 ml), który delikatnie myje skórę, ale jej nie wysusza, Balsam do twarzy, ciała i włosów (89 zł/100 ml), który przyda się skórze przesuszonej słońcem i morskimi kąpielami – można nim smarować całe ciało, ale nadaje się też do twarzy i spierzchniętych ust. Oprócz tego w serii znajdują się: Cica krem naprawczy (69 zł/50 ml), kojąco-regenerujący, idealny do podrażnionej, wrażliwej skóry twarzy, ciała, dłoni, Lekki krem nawilżający 24 H (79 zł/100 ml) oraz Odżywcze mleczko do ciała i dłoni (75 zł/250 ml) – o płynnej konsystencji, która zapewnia szybkie wchłanianie się.

By chronić włosy małych i dużych

Warto zabrać ze sobą kosmetyk, który zawiera filtry UV. Taki jest np. Summer Protect Anwen (43,99 zł), czyli mgiełka do włosów z filtrami UV. Oprócz tego zawiera naturalne oleje z pestek malin i kiełków pszenicy, co zwiększa tę ochronę, a dodatkowo pielęgnuje włosy, nawilżając je. Należy nim spryskać włosy po umyciu, można też powtarzać aplikację w ciągu dnia.

A do podręcznego bagażu – wrzuć przekąski!

Ale tylko takie, które są zdrowe. To mogą być np. przekąski Helpa, które smakują całej rodzinie, a są przygotowane na bazie tylko naturalnych składników. Bio Suchy Prowiant Helpa (np. Bio Malina czy Bio Truskawka) – to pyszne kawałeczki liofilizowanych owoców do przegryzania w drodze zamiast czipsów czy draży.

