Z pewnością miałeś ten zegarek. Kultowy zegarek teraz jeszcze bardziej retro. Lata 80-te inspirowane Stranger Things

Stranger Things to jeden z najpopularniejszych przygodowych seriali ostatnich lat, którego fabuła osadzona jest w Ameryce lat 80-tych i realiach tamtej dekady. To właśnie wtedy zegarki elektroniczne Casio świeciły triumfy, nic więc dziwnego, że serialowi bohaterowie noszą również te zegarki. To zainspirowało markę Casio do zainicjowania wyjątkowej współpracy - Casio Vintage x Stranger Things. Dzięki temu powstał wyjątkowy model unisex, który zachwyci wszystkich fanów i fanki serialu.

W zegarku znajdziemy mechanizm kwarcowy, napędzany baterią, której żywotność wynosi około 3 lata, co gwarantuje niezawodność działania przez długi czas. Klasyczna, prosta budowa - kwadratowa czarna tarcza została wzbogacona o czerwone i niebieskie akcenty oraz kolorowe, wyraziste guziki. Widnieje na niej również specjalna grafika znanego z serialu potwora Demogorgona. Koperta zegarka, która jest nowością w kolekcji marki, powstała z odpornej żywicy, a jej bezel został dodatkowo pochromowany, przez co wygląda jak metalowy. Dodatkowo koperta, jak i pasek z przejrzystego, wytrzymałego tworzywa są odporne na wodę i wszelkie zachlapania.

Czas wyświetlany jest w formie cyfrowej, może być również podświetlany, a dzięki zastosowaniu specjalnego iluminatora i podświetlenia LED, w nocy można spróbować przenieść się na “Drugą Stronę”, a oczom właściciela wyświetli się logo Stranger Things, przedstawione do góry nogami.

Z przydatnych funkcji, zegarek posiada alarm dzienny, który można wykorzystać jako budzik lub przypomnienie. W czasomierz wbudowany został także stoper oraz funkcja Auto-Calendar, która gwarantuje zawsze aktualne informacje o dacie, dzięki rozbudowanemu kalendarzowi.

Limitowany zegarek Casio Vintage x Stranger Things to unikatowa odsłona premierowej linii A120 z nową kopertą występującą w trzech kolorach: silver, gunmetal oraz gold.

i Autor: Materiały prasowe Casio

