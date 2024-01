Walentynkowa kolekcja Lush to miłość w czystej postaci!

Czas na złuszczanie – wszystko co musisz wiedzieć o peelingach do twarzy

Nowa kolekcja składa się z ponad 30 produktów inspirowanych różnymi rodzajami miłości. Piękne zapachy owoców i kwiatów można znaleźć zarówno w kosmetykach do kąpieli, pod prysznic, do ciała, jak i w perfumach. Jest oczywiście również selekcja mniejszych i większych, gotowych do wręczenia prezentów.

"W tegorocznej kolekcji walentynkowej naprawdę chcieliśmy zachęcić klientów do doświadczania miłości na swój sposób, ze sobą i innymi, jednocześnie podkreślając, że nie ma jednego sposobu obchodzenia tego święta”. - mówi Jasmyn Ellis, senior brand marketing lead w Lush.

Wanna pełna miłości

Nie ma nic bardziej relaksującego niż kąpiel, dlatego bomba do kąpieli lub kostka bąbelkowa to idealny prezent dla nas samych lub osób, które kochamy. Wieloskładnikowy burger miłości, ogromne serce pełne kwiatów, truskawkowa kostka do kąpieli czy miłosna mikstura z korzeniem irysa to kilka propozycji, które na pewno sprawią wiele radości.

Produkty pod prysznic, które oczarują każdego

W kolekcji walentynkowej wybór produktów pod prysznic jest naprawdę duży. Dla kochających zapach owoców tropikalnych idealną propozycją będzie żel pod prysznic lub gąbka do mycia, o zapachu marakui. Wyjątkowym kosmetykiem jest nowa odsłona kultowego kremu pod prysznic Posh Chocolate. Posh Chocolate White and Rose to jego wersja z białą czekoladą i różą, która na pewno zdobędzie niejedno serce.

Miłości i miłostki

W kolekcji znalazły się również mniejsze i większe produkty, które na pewno oczarują zapachem i formą. Kostka do masażu pachnąca różą, peeling i balsam do ust kuszące słodkim zapachem oraz zabawne i jednocześnie relaksujące maska i płatki na oczy. To produkty, które przydadzą się każdej przyjaciółce, mamie czy dziewczynie.

Zapachy pobudzające zmysły

Zapachy mają ogromny wpływ na nasz nastrój i samopoczucie. Wpływają na nasze zmysły i często są nośnikiem wspomnień. W walentynkowej kolekcji Lush znajdziemy perfumy pachnące olejkiem davana i dziką pomarańczą, inspirowane latami 80. Jest też delikatna mgiełka do pościeli, która pomoże się zrelaksować lub wprowadzić w romantyczny nastrój. Natomiast dwa olejki zapachowe w kostce sprawią, że nasz dom lub łazienka wypełnią się pięknym zapachem.

W walentynkowej kolekcji nie mogło zabraknąć gotowych do wręczenia prezentów, w różnych rozmiarach i formach. Pięknie zapakowane, pachnące, idealne do podarowania ukochanej osobie.

