Walentynkowe last minute. Podarujcie sobie wspólne chwilę i wzajemne piękno

Najbardziej zdraciecki kolor lakieru do paznokci dla kobiet po 50-tce. Wygląda koszmarnie i dodaje ogrom lat Twoim dłoniom. Jeżeli masz taki manicure, to łap za zmywacz do paznokci

Walentynki to święto, które jedni kochają inni nienawidzą. Dla jednych jest ono dniem celebrowania miłości, drudzy uważają, że to komercjalizacja uczuć, a prawdziwa miłość nie potrzebuje sztucznego święta. Warto jednak w ten dzień pomyśleć o ukochanej lub ukochanym i przygotować nawet symboliczny upominek bądź randkę. Walentynki jak co roku obchodzimy 14 lutego, zatem na zaplanowanie czegoś specjalnego nie zostało już tak wiele czasu. W tym roku, z uwagi na pandemię na topie będzie randkowanie w domowym zaciszu.

Zobacz także: Promienny makijaż na walentynki

Walentynkowy prezent dla niej

Prezenty dla partnerki na Walentynki od lat się praktycznie nie zmieniają. Na topie jest zmysłowa, erotyczna bielizna na wspólne igraszki. Dobrym pomysłem jest również butelka dobrego szampana, spersonalizowane czekoladki czy ulubione perfumy. Nieco droższym pomysłem jest oczywiście biżuteria.

Walentynkowy prezent dla niego

Panom na Walentynki wybiera się zazwyczaj dobre perfumy, albo dobry alkohol. Możemy postawić również na rozwiązania humorystyczne, na przykład na spersonalizowany zestaw bokserek sygnowany amorkiem, albo niebanalny kubek.

Niebanalne rozwiązanie dla dwojga

Szczoteczka FOREO LUNA

Włącz do swojej codziennej pielęgnacji soniczną szczoteczkę do oczyszczania twarzy FOREO LUNA™ 3. To inteligentne urządzenie w kilkadziesiąt sekund głęboko oczyści Twoją skórę dzięki zintegrowanym pulsacjom T-Sonic. Urządzenie działa wzmacniająco, utrzymuje cerę w dobrej kondycji i pięknie ją rozświetla. Silikonowa szczoteczka LUNA™ 3 wyróżnia się na tle swoich poprzedniczek większą powierzchnią czyszczącą, dłuższym i bardziej miękkim włosiem, a także szerszym zakresem programów masaży ujędrniających oraz możliwością synchronizacji urządzenia z mobilną aplikacją FOREO For You.

Szczoteczki FOREO LUNA dostępne są także w wersji dla mężczyzn. Urządzenie LUNA TM 3 usuwa do 99,5% zabrudzeń, sebum i pozostałości makijażu - dzięki czemu jest o wiele bardziej skuteczna niż oczyszczanie za pomocą samych rąk. Pulsacje T-SonicTM tymczasowo rozszerzają pory, usuwając zanieczyszczenia z głębi skóry, co zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia wyprysków i pozostawia świeżą twarz.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

i Autor: Materiały prasowe FOREO