Walentynkowe prezenty dla niej i dla niego

Perfumy czy kosmetyki do pielęgnacji to w zasadzie zawsze niezawodny i sprawdzony pomysł na prezent. Przy wyborze kieruj się preferencjami ukochanej osoby, rodzajem skóry (zawsze możesz wykonać telefon do przyjaciela) lub podejrzeć, który ulubiony krem akurat się kończy. Poniżej kilka walentynkowych propozycji, które będą niczym strzała amora w serce miłośnika kosmetyków.

DLA NIEJ:

PERFUMY DO KOLEKCJI…

… z kolekcji L’art du Parfum od EISENBERG Paris, które powstały z miłości założyciela marki do sztuki i perfum. Będą niczym dzieło sztuki dla prawdziwego konesera perfum. EAU FRAÎCHE DÉLICATE łączą zwiewną świeżość z elegancją. W efekcie budzą i tworzą nową zmysłowość. Już sama kompozycja zapachów przypomina flirt i miłosną grę. W nucie głowy, Jabłko droczy się z nami! Jego pikantne i musujące akcenty umykają, by spotkać Grejpfruta i Czarną Porzeczkę, uwalniając zwiewną, pełną blasku świeżość. Delikatne i słoneczne serce Jaśminu oraz Brzoskwini zatapia się w otulającej miękkości Piżma i Drzewa Sandałowego, by połączyć się z elegancją Cedru. Wyborna bryza, Woda żywiołowej osobowości. Czujesz, że to zapach do (po)kochania?

DOCEŃ JEJ BLASK

Promieniejesz z miłości? Niech też skóra wygląda na zakochaną i pełną blasku. SESDERMA C-VIT 5 Serum liposomowe to innowacyjny dermokosmetyk, który koncentruje całą moc antyoksydacyjną tego aktywnego składnika w jednej formule. Wszystko po to, aby zmaksymalizować rozświetlenie cery, jednocześnie zapobiegając pierwszym oznakom starzenia się skóry. To dermokosmetyk to produkt, który łączy 5 różnych rodzajów witaminy C, stabilizowanych i zamkniętych w nanosomach. Dzięki nanotechnologii stosowanej w dermokosmetykach składniki aktywne docierają do najgłębszych warstw skóry. Każda z postaci witaminy C zastosowanej w tym produkcie ma nieco inne właściwości, a połączenie ich w jedną formułę zapewnia skórze wielowymiarowe korzyści: neutralizuje wolne rodniki, zapobiega hiperpigmentacji, dodaje skórze blasku, łagodzi uszkodzenia oksydacyjne, stymuluje syntezę kolagenu, czyli działa przeciwstarzeniowo.

FLIRT Z CZASEM

Czas trwania związku często dobrze wpływa na relację. Wraz z upływem lat możemy uznać, że dobrze się znamy, rozumiemy, a miłość jest dojrzała. Jednak w przypadku skóry wolelibyśmy cofnąć czas lub chociaż go na chwilę zatrzymać. I tak, jak wybór odpowiedniego partnera na życie może być receptą na dobry związek, podobnie w pielęgnacji także warto postawić na dobrego „kandydata”, który nas nie zawiedzie. MEDIDERMA SENS-AGE LIFT GLOBAL RESTRUCTURING Intensive to krem liftingujący, który będzie dobrym wsparciem dla skóry pozbawionej jędrności, wiotkiej i wymagającej natychmiastowego napięcia. Zastosowano w nim dwie formy DMAE, które zwiększają jego skuteczność: wolne DMAE daje natychmiastowy efekt liftingu (napięcia skóry), natomiast liposomowane DMAE stymuluje syntezę kolagenu i elastyny. Dobrą kondycję skóry wspiera też: krzem organiczny (wpływa na strukturę skóry, chroniąc elastynę, kolagen i proteoglikany; działa antyglikacyjnie), ekstrakt z Caesalpinia spinosa i Kappaphycus alvarezii (działa jako naturalna bariera przeciwko szkodliwym czynnikom egzogennym, natychmiast wygładza i napina skórę).

DLA NIEGO:

O WŁOS ZA DALEKO

Problem wypadających włosów może naszemu ukochanemu odebrać poczucie pewności siebie, a tym samym przełożyć się na jego samopoczucie. Suplement diety, który pomoże zmierzyć się z problemem utraty włosów u mężczyzn, może być wyrazem naszej troski o ukochanego. Medilâge cheveux homme zawiera PhytoPin®, substancję uzyskaną z pnia drzewa sosnowego z lasu Landes, która hamuje aktywność enzymu 5-alfa-reduktazy związanej z łysieniem androgenowym i przyspiesza cykl wzrostu włosów. Ponadto w formule tego preparatu znajdziemy też Keranat™ oraz krzemionkę uzyskaną z ekstraktu pędów bambusowych.

PIELĘGNACJA PO MĘSKU

Mężczyźni mają coraz większą świadomość na temat pielęgnacji. Jednak nie zawsze wiedzą, jak się za nią zabrać. Dlatego produkt, który da wiele benefitów to dobry kierunek. SESDERMA Men Rewitalizująca emulsja do twarzy wykazuje silne działanie przeciwzmarszczkowe, zapobiega objawom fotostarzenia wywołanego promieniowaniem UV, poprawia jędrność i elastyczność skóry. Zawarta w niej najbardziej stabilna forma witaminy C rozjaśnia przebarwienia i neutralizuje wolne rodniki, które nasilają objawy procesów starzenia. Dodatkowo stymuluje fibroblasty do syntezy kolagenu, spłyca zmarszczki. Wyciąg z pomarańczy działa złuszczająco, zmniejszając grubość warstwy rogowej i ułatwiając wnikanie pozostałych składników. Nanotechnologia zwiększa przenikanie składników aktywnych w głąb skóry. Emulsja do twarzy skutecznie nawilża skórę i dobrze się wchłania, nie pozostawiając tłustej warstwy na powierzchni skóry. Sprawdzi się także przy skórze wrażliwej.

