Wetrzyj wieczorem w zniszczone hybrydą paznokcie. Staną się mocniejsze i twarde dzień po dniu. Domowy sposób na odżywienie paznokci

Manicure hybrydowy, choć popularny, może osłabiać paznokcie, prowadząc do ich łamliwości i rozdwajania.

Istnieją proste, domowe sposoby na regenerację płytki paznokcia po zabiegach hybrydowych.

Te naturalne metody nie tylko wzmocnią paznokcie, ale także poprawią ich wygląd.

Wetrzyj wieczorem w zniszczone hybrydą paznokcie. Staną się mocniejsze

Manicure hybrydowy od wielu lat jest jednym z najpopularniejszych zabiegów wykonywanych w salonach kosmetycznych. Kobiety pokochały go za to, że daje trwały, piękny kolor i lśniące paznokcie przez długi czas. Jednak często regularne i długotrwałe wykonywanie takiego rodzaju manicure skutkuje osłabieniem płytki paznokcia. Wówczas zaczyna się ona kruszyć, łamać i rozdwajać. Wtedy kobiety zastanawiają się, jak wzmocnić osłabione po hybrydzie paznokcie. Tu warto zastosować domowe odżywki do paznokci, które nie tylko sprawią, że płytka stanie się twarda i przestanie się rozdwajać, ale także zadbają o skórki wokół paznokci. Stosując je nawet raz dziennie już po kilku dniach zauważysz, że Twoje paznokcie zniszczone hybrydą wyraźnie odżyły. Jednym z nieocenionych produktów w pielęgnacji zniszczonych paznokci jest olejek rycynowy. Wystarczy wcierać go wieczorem w płytkę paznokcia, a szybko zauważysz, że staną się mocniejsze i zdrowsze.

Domowe odżywki wzmacniające do paznokci po hybrydowym manicure

Olejek rycynowy dzięki wysokiej zawartości kwasu rycynolowego, witamin i minerałów działa na paznokcie odżywczo i ochronnie. Wzmacnia płytkę paznokcia i przyspiesza jej wzrost poprzez stymulację krążenia w macierzy paznokcia. Zapobiega także rozdwajaniu paznokci i ich przesuszaniu. Oprócz olejku rycynowego w odżywieniu paznokci po manicure hybrydowym pomocna może być oliwa z oliwek z dodatkiem soku z cytryny. Podgrzej około pół szklanki oliwy, wlej 2 łyżki soku z cytryny i zamocz w tym roztworze swoje paznokcie przez 10 minut. Dlaczego ta domowa odżywka jest tak cenna dla paznokci? Otóż oliwa z oliwek doskonale nawilża skórki i wzmacnia paznokcie dzięki zawartości witamin i zdrowych kwasów tłuszczowych. Z kolei sok z cytryny natomiast usuwa z pływki paznokcia wszelkie nieestetyczne przebarwienia i wybiela paznokcie nadając im zdrowy wygląd. Do tego zmiękcza skórki i zdecydowanie łatwiej je usunąć.

