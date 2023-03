Więcej nowych i mocnych włosów. Jak to osiągnąć?

Buty na wiosnę 2023. To najmodniejszy model, który pokochały modelki. Będzie idealny do nowoczesnych stylizacji dla kobiet po 50-tce i nie tylko

Serum pobudzające włosy do wzrostu Bionigree to specjalistyczny preparat, którego działanie przejawia się w odżywianiu mieszków włosowych, szybszym pobudzaniu komórek macierzystych do działania w fazie anagenu i uruchomianiu nowego cyklu wzrostu włosów. Kosmetyk hamuje ich wypadanie, a przy regularnym stosowaniu sprawia, że stają się one gęstsze, grubsze, bardziej błyszczące oraz na dłużej zachowują swoją żywotność. Produkt ma aksamitną, lekką konsystencję, która nie skleja i nie obciąża włosów.

Serum pobudzające do włosów Bionigree to preparat skomponowany z naturalnych składników. W jego składzie znajduje się czarna porzeczka, która jest wspólnym komponentem wszystkich kosmetyków marki. Wśród składników znajdziemy także wyciąg z komórek macierzystych ze szwajcarskiej jabłoni domowej, który odmładza skórę głowy oraz pobudza mieszki włosowe. Serum zawiera także esencję z kiełków zielonego groszu oraz liści zielonej herbaty, które hamują wypadanie włosów i przyczyniają się do ich długowieczności. Ekstrakt z kory modrzewia europejskiego nawilża, a glicyna i chlorek cynku wzmacniają rdzeń włosów oraz pobudzają je do wzrostu.

Preparat polecany jest szczególnie włosom słabym, cienkim, z tendencją do nadmiernego wypadania. Z uwagi na naturalny cykl włosów, pierwsze efekty można zauważyć już po 12 tygodniach regularnego stosowania. W tym czasie nastąpi wzmożony wzrost tzw. baby hair.

Sposób użycia:

Serum pobudzające włosy do wzrostu zamknięte jest w szklanej butelce z pipetką, która umożliwia precyzyjne aplikowanie kosmetyku bezpośrednio na skórę głowy. Preparat należy nanieść na czyste, umyte włosy, odmierzając 1-2 pipety – w zależności od potrzeb. Po nałożeniu kosmetyku, należy delikatnie wmasować go w skórę głowy opuszkami palców. Dla osiągnięcia efektu pięknych, zdrowych i gęstych włosów, kurację serum pobudzającym warto uzupełnić o serum oczyszczające skórę głowy od Bionigree.

