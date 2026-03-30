Wielka akcja 1+1 w Pepco na Wielkanoc. Sprawdź, co kupisz za ułamek ceny

Wielkanocne oszczędności w sieci Pepco

Czas przed świętami to doskonały moment na zmianę wystroju domu i zakup prezentów, a specjalne promocje pozwalają na spore oszczędności przy większych sprawunkach.

Akcje rabatowe obejmujące asortyment sezonowy dają szansę na zdobycie wielu przedmiotów, od ozdób po podarunki, w jednym sklepie i w atrakcyjnej cenie.

Bogata oferta promocyjna zawiera zarówno dodatki dekoracyjne, jak i funkcjonalne gadżety oraz artykuły dla dzieci, co ułatwia całej rodzinie świąteczne przygotowania.

Opcja nabycia materiałów do własnoręcznego tworzenia ozdób pobudza kreatywność, sprzyja wspólnemu spędzaniu czasu i pozwala na zrobienie oryginalnych dekoracji niewielkim kosztem.

Promocja 1+1 w sklepach Pepco na wielkanocne dekoracje nie ogranicza się tylko do pojedynczych artykułów, ale obejmuje szeroki wachlarz sezonowych bestsellerów. W ofercie znajdziemy tradycyjne ozdoby, materiały włókiennicze, akcesoria na stół, a także małe słodycze i zestawy do majsterkowania. To pozwala na zrobienie kompleksowych zakupów. Podczas jednej wizyty można nabyć gotowe ozdoby do mieszkania, elementy do święconki oraz kilka drobnych prezentów. Nic dziwnego, że klienci z niecierpliwością wypatrują takich okazji tuż przed świętami.

Pepco oferuje promocję 1+1 na świąteczne akcesoria

Popularna sieć Pepco rozpoczęła kuszącą akcję rabatową 1+1, która dotyczy wybranego asortymentu wielkanocnego. Promocyjne ceny obowiązują od 27 marca do 6 kwietnia 2026 roku lub do wyczerpania zapasów, dlatego z zakupami nie warto zwlekać. Zwłaszcza że wiele z oferowanych produktów znika ze sklepowych półek w mgnieniu oka.

Zasady akcji pozwalają na dobranie drugiego produktu gratis spośród specjalnie oznaczonych artykułów. Asortyment obejmuje mnóstwo dekoracji i dodatków, które idealnie pasują do świątecznej atmosfery. Wśród dostępnych towarów są między innymi wianki z naturalnych materiałów i kwiatów, figurki zajączków, kurek i skrzatów, a także różnorodne pisanki.

Zobacz też: Lekka kurtka z Pepco to absolutny hit tego sezonu. Ten model momentalnie znika ze sklepowych półek

Wielkanoc z produktami z Pepco

Ogromnym zainteresowaniem klientów cieszą się dodatki do wielkanocnej święconki, takie jak serwetki, filcowe pokrowce na sztućce, ozdobne wkładki, niewielkie koszyczki z uszami oraz stroiki ozdobione baziami. Dla miłośników pięknie nakrytego stołu, Pepco oferuje talerzyki, miseczki, patery, kieliszki do jajek i tacki w kształtach kojarzących się z Wielkanocą, na przykład zająca, jajka czy kurczaka. Sklep nie zapomniał również o najmłodszych. W promocyjnej ofercie znalazły się kolorowanki, zdrapywanki, kredki, pieczątki, a także nieduże zabawki i łakocie, w tym czekoladowe jajka, małe cukierki i zestawy z niespodzianką. To doskonała okazja, aby zebrać drobiazgi do popularnej zabawy w poszukiwanie jajek, nie obciążając przy tym zbytnio portfela.

Interesującą grupą produktów są też artykuły z kategorii "Zrób to sam" (DIY). W ofercie są jajka przeznaczone do własnoręcznego malowania, barwniki, naklejki, elementy z filcu oraz zestawy kreatywne. Dzięki nim można włączyć całą rodzinę w świąteczne przygotowania i wykreować dekoracje idealnie dopasowane do własnego gustu.

Należy mieć na uwadze, że promocja dotyczy wyłącznie wybranych produktów objętych akcją, a ich asortyment może być różny w zależności od konkretnej placówki. Przy tak bogatej ofercie i mechanizmie 1+1 nietrudno opuścić sklep z koszykiem pełnym towarów, płacąc przy tym o wiele mniej, niż początkowo zakładano. Dla wielu konsumentów to jeden z najdogodniejszych momentów na zrobienie wielkanocnych sprawunków w Pepco.