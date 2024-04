Wiosenna moda dla niego

Wiosna w modzie to przede wszystkim zabawa kolorami. Zwłaszcza w tym sezonie nic nas nie ogranicza, a w trendach jest zarówno czerwień, odcienie zieleni oraz błękit. Również kolor żółty będzie gorącym hitem tego sezonu. Korowe ubrania nie tylko potrafią podkreślić urodę, ale mogą również odmłodzić i sprawić, że cera nabierze promiennego blasku. Jednym z takich kolorów jest żółty w odcieniu butter yellow. Jest to odcień na pograniu słomkowego oraz koloru popcornu. To bardzo jasny żółty, który doskonale rozjaśnia oraz dodaje glow.

W TK Maxx znajdziecie szeroki wybór najmodniejszych ubrań, butów, dodatków i akcesoriów do stylizacji w mistrzowskich cenach do 60% niższych. To również dobry moment, aby przypomnieć, że od teraz na dziale męskim czeka na Was jeszcze więcej wyjątkowych okazji w cenach do 99,99 zł.

Zobacz także: Ochrona bariery hydrolipidowej skóry

i Autor: materiały prasowe TK MAXX

i Autor: materiały prasowe TK MAXX

i Autor: materiały prasowe TK MAXX

i Autor: materiały prasowe TK MAXX