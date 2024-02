Wiosenne nawilżenie dla skóry. To najważniejszy krok w Twojej pielęgnacji

Znany markowy sklep z kosmetykami zawija się z galerii handlowych. Setki osób straci pracę. Polki kochają ich produkty i cieszą się one gigantyczną popularnością w naszym kraju

.PIELĘGNACYJNY GAME CHANGER: KWAS HIALURONOWY

W kosmetyce jest odmieniany przez wszystkie przypadki. To naturalny składnik skóry odpowiedzialny za jej nawilżenie. Działa niczym gąbka, wiążąc wilgoć w skórze właściwej. To właśnie te właściwości sprawiły, że stał się kluczowym składnikiem kosmetyków nawilżających, ochronnych i przeciwstarzeniowych. Kwas hialuronowy może występować w różnych formach, a część z nich tworzy na skórze hydrofilm, chroniący ją przed utratą wody. Z kolei inne rodzaje kwasu wnikają w głębokie warstwy skóry, zapewniając jej silne nawilżenie.DAR (Z) WODY: ALGI Algi morskie w około 85% składają się z wody. Obok właściwości nawilżających dają naszej skórze szereg benefitów: regenerują ją, koją, zmiękczają i łagodzą podrażnienia. Algi mają zdolność łatwego wnikania w głębokie warstwy skóry. Co więcej, zatrzymują wilgoć w naskórku, dzięki czemu tworzą barierę ochronną, która osłania skórę przed negatywnym działaniem czynników zewnętrznych.

„KARMI” SKÓRĘ: MASŁO SHEA

Daje uczucie komfortu i przywraca skórze miękkość i gładkość. Masło shea delikatnie natłuszcza skórę, a także chroni ją przed przesuszeniem i łagodzi podrażnienia. Ma silne właściwości odżywcze i nawilżające. Jest idealne do każdego typu cery, nawet trądzikowej, a do tego doskonale się wchłania. Masło shea w czystej postaci jest ratunkiem dla cery przesuszonej lub łuszczącej się.

DOPING DLA SKÓRY: WITAMINA B12

Ze względu na swój naturalny odcień nazywana jest różową witaminą. Jeśli Twoja skóra potrzebuje silnego nawilżenia, powinna być jednym z ważniejszych składników kremu czy serum. Co więcej, doskonale wygładza, rozjaśnia i wyrównuje koloryt.

NAWILŻA I ODMŁADZA: OLEJ Z AWOKADO

Często nasza skóra ma wiele potrzeb i nie wiemy, którą zaspokoić jako pierwszą. W przypadku cery suchej i dojrzałej do pielęgnacji warto włączyć produkty z olejem z awokado. Skutecznie regeneruje przesuszony i podrażniony naskórek. Przynosi natychmiastowe nawilżenie i spłyca drobne zmarszczki. Stosowany regularnie świetnie sprawdza się w walce o młody wygląd.

NA RATUNEK CERZE: OLEJ MACADAMIA

Jest jak płaszcz ochronny dla naszego naskórka i doskonale przeciwdziała utracie nawilżenia. Powinien być pierwszym wyborem dla skóry suchej i zniszczonej. Ze względu na wysoką zawartość antyoksydantów i witaminy E, sprawdzi się także w pielęgnacji skóry dojrzałej.

DELIKATNY, ALE SKUTECZNY: OLEJ Z SOI

Dzięki zawartości kwasów tłuszczowych i witaminy E, olej sojowy - poza tym, że nawilża i odżywia - chroni skórę przed utratą wilgoci, co przyczynia się do jej uelastycznienia i zmiękczenia. Warto również wspomnieć, że olej sojowy jest łagodny dla skóry i nie powoduje podrażnień.

CUD NATURY: OLEJ Z PESTEK WINOGRON

Dla niego wiele problemów ze skórą, to… pestka. Mowa o oleju z pestek z winogron. Przynosi skórze ulgę, głęboko ją nawilża, wygładza i łagodzi podrażnienia. Wzmacnia lipidową barierę naskórka, dzięki czemu chroni przed odwodnieniem skóry. Redukuje wolne rodniki, a tym samym zapobiega starzeniu się skóry.

CASHMERE HYDRO BASE Żelowa Baza Nawilżająca

W makijażu ogromne znaczenie ma odpowiednie przygotowanie skóry. Ta Żelowa Baza Nawilżająca HYDRO BASE łączy właściwości pielęgnacyjnego kremu i bazy przedłużającej trwałość makijażu. Zastosowano w niej hydrożelową formułę, która szybko się wchłania, stanowiąc doskonałe przygotowanie do kolejnych etapów makijażu. Za nawilżenie odpowiada kwas hialuronowy, który wiąże w skórze cząsteczki wody. Z kolei masło shea będące bogatym źródłem witamin A, D, E i F, łagodzi podrażnienia skóry, jednocześnie ją zmiękczając i wygładzając.

CELIA Olejkowy balsam do ust Rapsberry

W składzie tego olejkowego balsamu znajdziemy m.in. malinę, która intensywnie nawilża i chroni usta. Łagodzi podrażnienia, koi spierzchnięte usta oraz chroni przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi mrozem, słońcem i wiatrem. Po aplikacji balsam zmienia się w aromatyczny olejek. Formuła dodatkowo zawiera masło shea oraz bogaty w witaminy A, E, B12, B6, C olej z awokado. Składniki te w widoczny sposób regenerują usta.

PERFECTA EYE OR SMILE LINE PATCH Żelowe płatki pod oczy lub na linie mimiczne

Te płatki można stosować pod oczy lub na linie mimiczne. Ty śpisz, a one dbają, byś rano obudziła się jeszcze piękniejsza. Aż w 70% składają się z naturalnych olejów. Pozostałe 30% stanowią składniki o działaniu: odmładzającym, rewitalizującym oraz wygładzającym. Płatki tworzą specjalna powłokę ochronną na skórze, przeciwdziałając wysychaniu, a jednocześnie wspomagają przenikanie składników aktywnych w głąb skóry, czyniąc skórę bardziej elastyczną oraz gładszą.

PERFECTA HYALURON ICE Super-Hydrator Żel do twarzy na dzień

SUPER-HYDRATOR to produkt, który zaskakuje – nie tylko skutecznością, ale też tym, że w zależności od sposobu przechowywania (w lodówce, zamrażarce lub po prostu w temperaturze pokojowej) zapewni inne wrażenia pielęgnacyjne. Działa niczym natychmiastowe, lodowe odświeżenie i ukojenie dla skóry potrzebującej głębokiego nawodnienia. Sprawia, że skóra jest świetlista, wygładzona i naturalnie piękna, a Ty wyglądasz na wypoczętą i zrelaksowaną. Zawiera formułę 3X HYALURON, czyli 3 rodzaje kwasu hialuronowego, który działa na wielu poziomach jednocześnie: zapewnia silne uderzenie nawilżenia w głębszych warstwach naskórka, a na powierzchni tworzy naturalną barierę ochronną, przynosząc natychmiastowe uczucie ukojenia i odświeżenia. W jego składzie są też elektrolity, czyli magnez, miedź, cynk, to minerały wzmacniające kondycję skóry i przyspieszające jej regenerację. Dodają cerze energii i witalności oraz pomagają w utrzymaniu jej zdrowego i młodego wyglądu

HADA LABO TOKYO Silnie Nawilżająca i Rozświetlająca Skórę Maska na Tkaninie

Maseczki w płachcie działają jak kompres. Z jednej strony zapewniają szybsze wchłanianie składników aktywnych, a z drugiej - pozwala zatrzymać je w skórze na dłużej. Ta maska HADA LABO TOKYO daje efekt silnego nawilżenia, odświeżenia i wygładzenia skóry. Wydobywa naturalny blask i zapewnia piękny wygląd nawet suchej skórze. Zawiera specjalną kompozycję zaawansowanych kwasów hialuronowych: Makro i Super Kwas Hialuronowy.

YOSKINE FOREST SPA Vege-balsam do ciała intensywnie nawilżający

Ten wegański, intensywnie nawilżający balsam do ciała bazuje na Shinrin-yoku – japońskiej terapii lasem. Idealnie sprawdzi się, gdy chcemy poddać rewitalizacji odwodnioną skórę. Zawiera naturalny wyciąg z owocu yuzu, który zwiększa nawilżenie oraz wygładza. Oleje z soi i pestek winogron oraz masło Shea pielęgnują skórę, znakomicie ją odżywiając i regenerując. Balsam szybko się wchłania. Ma świeży, orzeźwiający zapach soczystego owocu.

YOSKINE SUPREME-VIT B12&C Nawilżający zastrzyk witamin krem przeciwzmarszczkowy na dzień

Znajdziemy w nim znaną z profesjonalnych dermokosmetyków witaminę B12, zwaną różową witaminą. Ma fenomenalne właściwości regenerujące skórę, przyspiesza odnowę komórek i spowalnia proces fotostarzenia. Ponadto, łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia. A dzięki obecności witaminy C i Liftingu polisachcarydowego z cykorii wykazuje działanie przeciwzmarszczkowe i liftingujące.

YOSKINE BIO COLLAGEN Regenerujący bio-krem na noc Alga Kombu 50+

To intensywna terapia młodości, której działanie oparto na naturalnych morskich składnikach. Silna formuła przeciwzmarszczkowa zawiera bogate w witaminy, minerały i polisacharydy japońskie algi Kombu, które doskonale nawilżają, regenerują oraz napinają cerę i wyrównują jej koloryt. W połączeniu z czystym kolagenem morskim niwelują objawy starzenia i działają niczym wypełniający skórę "mikrozastrzyk".

