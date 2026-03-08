Wiosenne słońce jest bardziej podstępne, niż myślisz. Szczególnie teraz warto pamiętać o SPF!

Po zimie chętnie wystawiamy twarz do słońca – spacer, kawa na świeżym powietrzu czy chwila w ogrodzie od razu poprawiają nastrój. Warto jednak pamiętać, że promieniowanie UV działa przez cały rok, nawet gdy temperatura jest jeszcze umiarkowana. Dodatkowo, po zimie skóra jest szczególnie wrażliwa na słońce! Krem z filtrem powinien być stałym elementem pielęgnacji, także wczesną wiosną.

Autor: lookstudio/Freepik / Freepik.com

Wiosenne słońce – przyjemne, ale nie zawsze bezpieczne

Pierwsze ciepłe dni poprawiają nastrój i zachęcają do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Problem w tym, że właśnie wiosną najłatwiej zapomnieć o ochronie przeciwsłonecznej. Tymczasem promieniowanie UVA działa przez cały rok, także wtedy, gdy temperatura jest umiarkowana, a niebo lekko zachmurzone, przyczyniając się do przyspieszonego starzenia się skóry i powstawania przebarwień. Dodatkowo, po zimowych miesiącach bariera hydrolipidowa skóry często jest osłabiona. Ogrzewanie, mróz i wiatr sprawiają, że cera bywa odwodniona i bardziej podatna na podrażnienia. Gdy nagle zaczynamy spędzać więcej czasu na słońcu, skóra może reagować nadwrażliwością, zaczerwienieniem, czy pojawieniem się przebarwień. Skóra z osłabiona barierą hydrolipidową gorzej radzi sobie także ze stresem oksydacyjnym wywołanym przez UV.

To jednak nie wszystko! W miesiącach zimowych ekspozycja skóry na słońce jest znacznie mniejsza, dlatego spada produkcja melaniny, która chroni skórę przed promieniowaniem UV.

W praktyce oznacza to, że:

  •  skóra jest jaśniejsza i mniej „przyzwyczajona” do słońca,
  •  łatwiej dochodzi do oparzeń słonecznych.

Składniki zwiększające wrażliwość na UV

Po zimie wiele z nas intensywnie regeneruje i rewitalizuje skórę, stosując kosmetyki z aktywnymi składnikami, takimi jak:

  •  retinoidy,
  •  kwasy AHA i BHA,

To składniki, które stymulują odnowę naskórka, ale jeśli nie stosujemy ochrony SPF zwiększają wrażliwość skóry na promieniowanie UV, podnoszą ryzyko oparzeń i podrażnień, i sprzyjają powstawaniu przebarwień.

SPF – codzienny nawyk pielęgnacyjny

Regularna ochrona przeciwsłoneczna, niezależnie od pory roku, jest jednym z najskuteczniejszych elementów profilaktyki anti-aging. W praktyce oznacza to, że także wczesną wiosną powinnyśmy używać kremów z filtrem co najmniej SPF 30. Teraz świetnie się sprawdzą lekkie formuły: kremy nawilżające lub rozświetlająco-nawilżające z filtrem SPF, fluidy z SPF czy mgiełki ochronne, które można aplikować także na makijaż. Te 3 kosmetyki idealnie sprawdzą się w wiosennej pielęgnacji i chronią zarówno przed promieniowaniem UVA, jak i UVB.

eyeSUNshine rozświetlające serum pod oczy SPF50, MIYA Cosmetics

To lekkie serum zaopiekuje się delikatną skórą wokół oczu, a jednocześnie ochroni ją przed UVA i UVB. Formuła nawilża, zmniejsza widoczności cieni i zasinień, a efekt „soft focus” daje optyczne wygładzenie drobnych linii. Dzięki witaminie C i koenzymowi Q10 wpływa na poprawę jędrności i elastyczności skóry. To jednak nie wszystko! Serum świetnie współpracuje z make-upem – będzie idealną bazą pod makijaż. Kosmetyk został przebadany dermatologicznie i okulistycznie.

Miya

i

Autor: Miya/ Materiały prasowe

myBBbalm Witaminowy Krem BB SPF 30, MIYA Cosmetics

To połączenie lekkiego podkładu, pielęgnującego kremu i kosmetyku chroniącego skórę przed działaniem promieniowania UV. Zawarte w kremie pigmenty mineralne nadają skórze piękny odcień, wyrównując koloryt i korygując niedoskonałości, dając naturalne wykończenie, z subtelnym efektem glow. Kremowa formuła nawilża, wygładza i zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek oraz cieni pod oczami, a dodatkowo przyjemnie rozprowadza się na skórze, nie roluje się i nie spływa wraz z potem. W jego składzie kryją się: witaminy C i E, dzięki którym skóra zyskuje naturalny blask, niacynamid, który nawilża, wygładza oraz reguluje pracę gruczołów łojowych, a także wpływające na poprawę jędrności i elastyczności peptydy.

Miya

i

Autor: Miya/ Materiały prasowe

Silnie nawilżający krem do twarzy SPF 50, SKIN DOPAMINE, FaceBoom

Ten krem skutecznie chroni skórę przed promieniowaniem UV, a dodatkowo dzięki 4 kwasom hialuronowym, D-pantenolowi i aloesowi zapewni jej mocną dawkę nawilżenia i ukojenia. Jego lekka formuła nie obciąża skóry, szybko się wchłania i zapewnia wysoką ochronę przed promieniowaniem UVB i UVA, światłem niebieskim HEV oraz światłem podczerwonym IR. Świetnie się sprawdza pod makijaż.

Miya

i

Autor: Miya/ Materiały prasowe
