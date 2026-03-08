Wiosenne słońce jest bardziej podstępne, niż myślisz. Szczególnie teraz warto pamiętać o SPF!

Wiosenne słońce – przyjemne, ale nie zawsze bezpieczne

Pierwsze ciepłe dni poprawiają nastrój i zachęcają do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Problem w tym, że właśnie wiosną najłatwiej zapomnieć o ochronie przeciwsłonecznej. Tymczasem promieniowanie UVA działa przez cały rok, także wtedy, gdy temperatura jest umiarkowana, a niebo lekko zachmurzone, przyczyniając się do przyspieszonego starzenia się skóry i powstawania przebarwień. Dodatkowo, po zimowych miesiącach bariera hydrolipidowa skóry często jest osłabiona. Ogrzewanie, mróz i wiatr sprawiają, że cera bywa odwodniona i bardziej podatna na podrażnienia. Gdy nagle zaczynamy spędzać więcej czasu na słońcu, skóra może reagować nadwrażliwością, zaczerwienieniem, czy pojawieniem się przebarwień. Skóra z osłabiona barierą hydrolipidową gorzej radzi sobie także ze stresem oksydacyjnym wywołanym przez UV.

To jednak nie wszystko! W miesiącach zimowych ekspozycja skóry na słońce jest znacznie mniejsza, dlatego spada produkcja melaniny, która chroni skórę przed promieniowaniem UV.

W praktyce oznacza to, że:

skóra jest jaśniejsza i mniej „przyzwyczajona” do słońca,

łatwiej dochodzi do oparzeń słonecznych.

Składniki zwiększające wrażliwość na UV

Po zimie wiele z nas intensywnie regeneruje i rewitalizuje skórę, stosując kosmetyki z aktywnymi składnikami, takimi jak:

retinoidy,

kwasy AHA i BHA,

To składniki, które stymulują odnowę naskórka, ale jeśli nie stosujemy ochrony SPF zwiększają wrażliwość skóry na promieniowanie UV, podnoszą ryzyko oparzeń i podrażnień, i sprzyjają powstawaniu przebarwień.

SPF – codzienny nawyk pielęgnacyjny

Regularna ochrona przeciwsłoneczna, niezależnie od pory roku, jest jednym z najskuteczniejszych elementów profilaktyki anti-aging. W praktyce oznacza to, że także wczesną wiosną powinnyśmy używać kremów z filtrem co najmniej SPF 30. Teraz świetnie się sprawdzą lekkie formuły: kremy nawilżające lub rozświetlająco-nawilżające z filtrem SPF, fluidy z SPF czy mgiełki ochronne, które można aplikować także na makijaż. Te 3 kosmetyki idealnie sprawdzą się w wiosennej pielęgnacji i chronią zarówno przed promieniowaniem UVA, jak i UVB.

eyeSUNshine rozświetlające serum pod oczy SPF50, MIYA Cosmetics

To lekkie serum zaopiekuje się delikatną skórą wokół oczu, a jednocześnie ochroni ją przed UVA i UVB. Formuła nawilża, zmniejsza widoczności cieni i zasinień, a efekt „soft focus” daje optyczne wygładzenie drobnych linii. Dzięki witaminie C i koenzymowi Q10 wpływa na poprawę jędrności i elastyczności skóry. To jednak nie wszystko! Serum świetnie współpracuje z make-upem – będzie idealną bazą pod makijaż. Kosmetyk został przebadany dermatologicznie i okulistycznie.

i Autor: Miya/ Materiały prasowe

myBBbalm Witaminowy Krem BB SPF 30, MIYA Cosmetics

To połączenie lekkiego podkładu, pielęgnującego kremu i kosmetyku chroniącego skórę przed działaniem promieniowania UV. Zawarte w kremie pigmenty mineralne nadają skórze piękny odcień, wyrównując koloryt i korygując niedoskonałości, dając naturalne wykończenie, z subtelnym efektem glow. Kremowa formuła nawilża, wygładza i zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek oraz cieni pod oczami, a dodatkowo przyjemnie rozprowadza się na skórze, nie roluje się i nie spływa wraz z potem. W jego składzie kryją się: witaminy C i E, dzięki którym skóra zyskuje naturalny blask, niacynamid, który nawilża, wygładza oraz reguluje pracę gruczołów łojowych, a także wpływające na poprawę jędrności i elastyczności peptydy.

i Autor: Miya/ Materiały prasowe

Silnie nawilżający krem do twarzy SPF 50, SKIN DOPAMINE, FaceBoom

Ten krem skutecznie chroni skórę przed promieniowaniem UV, a dodatkowo dzięki 4 kwasom hialuronowym, D-pantenolowi i aloesowi zapewni jej mocną dawkę nawilżenia i ukojenia. Jego lekka formuła nie obciąża skóry, szybko się wchłania i zapewnia wysoką ochronę przed promieniowaniem UVB i UVA, światłem niebieskim HEV oraz światłem podczerwonym IR. Świetnie się sprawdza pod makijaż.