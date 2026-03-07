Blask, który hipnotyzuje. Jak rozświetlacz odmienia makijaż i dodaje twarzy młodzieńczego glow?

Kluczem do perfekcyjnej aplikacji rozświetlacza jest umiar i precyzja. Niezależnie od tego, czy wybierzesz formułę kremową czy pudrową, zawsze nakładaj go na strategiczne punkty twarzy, które naturalnie odbijają światło. Szczyty kości policzkowych, łuk brwiowy (tuż pod brwią), wewnętrzne kąciki oczu oraz łuk kupidyna (nad górną wargą) to miejsca, gdzie rozświetlacz zadziała najkorzystniej, optycznie unosząc i otwierając twarz. Pamiętaj, aby blendować produkt tak, by nie było widać wyraźnych granic – ma on wtapiać się w skórę, tworząc iluzję naturalnego blasku, a nie odcinającą się smużkę. Możesz również delikatnie musnąć nim środek nosa, aby go wysmuklić, ale unikaj nakładania go na całą powierzchnię czoła czy brody, zwłaszcza jeśli masz tendencję do przetłuszczania się skóry.

Rozświetlacze w formie kremowej to prawdziwy sprzymierzeniec suchej i normalnej cery, oferujący naturalny, promienny efekt, który wtapia się w skórę, tworząc iluzję wewnętrznego blasku. Ich lekka, często nawilżająca formuła sprawia, że idealnie współgrają z podkładami o płynnej konsystencji lub BB kremami, tworząc spójną, świeżą warstwę. Można je aplikować palcami, delikatnie wklepując w szczyty kości policzkowych, łuk brwiowy, kąciki oczu czy łuk kupidyna, co pozwala na precyzyjne budowanie intensywności. Kremowe rozświetlacze świetnie sprawdzają się również na dekolcie i obojczykach, dodając skórze zdrowego, subtelnego połysku, bez ryzyka podkreślenia suchych skórek czy drobnych zmarszczek.

CHARLOTTE TILBURY Beauty Light Wand - Rozświetlacz w Płynie

Uznane na całym świecie doskonałe rozświetlacze w płynie Beauty Light Wands od Charlotte nadają policzkom delikatny kolor i blask.

Spotlight to cudowny złocistoróżowy rozświetlacz płynny inspirowany efektami specjalnymi rodem z Hollywood i filtrami zero defaut niczym z mediów społecznościowych, aby uzyskać cerę promienną i zachwycającą!

Peachgasm nadaje policzkom brzoskwiniową delikatność, nieskazitelny kolor i niespotykaną dotąd świetlistość.

Pinkgasm tworzy na policzkach różową poświatę i nieskazitelny kolor i niespotykaną dotąd świetlistość!

Goldgasm jest cudownym złotym rozświetlaczem inspirowanym efektami specjalnymi rodem z Hollywood dla osiągnięcia zachwycających policzków!

Pinkgasm Sunset jest jak różowy pocałunek złożony na policzkach! Tworzy delikatny blask i przepełnia pięknem, światłem i radością.

Pillow Talk Light Medium łączy słynne Beauty Light Wands od Charlotte z kultowym kolorem Pillow Talk, aby uzyskać efekt rozświetlacza z różem w kolorze naturalnego różu jak z marzeń.

Pillow Talk Medium Deep łączy słynne Beauty Light Wands od Charlotte z kultowym kolorem Pillow Talk dla uzyskania podkreślającego efektu w kolorze różowobrzoskwiniowym jak z marzeń.

i Autor: Charlotte Tilbury/ Materiały prasowe

SEPHORA COLLECTION Gleam & Go - Płynny Rozświetlacz Zapewniający Efekt Drugiej Skóry

Ten płynny rozświetlacz wyposażony jest w praktyczny aplikator w formie gąbki, dzięki czemu zapewnia natychmiastowy efekt rozświetlenia w zaledwie kilku punktach. Jeden, dwa, trzy lub więcej: nakładaj i mnóż kropki, aby wzmocnić blask. Formuła tego płynnego rozświetlacza występuje w 4 odcieniach. Zalety produktu? Gleam & Go można stosować na policzkach, a nawet na oczach.

i Autor: Sephora/ Materiały prasowe

Z kolei rozświetlacze pudrowe to klasyka gatunku, ceniona za swoją trwałość i możliwość budowania intensywności – od subtelnej po spektakularną. Dostępne w szerokiej gamie odcieni i wykończeń, od satynowych po te z wyraźnymi drobinkami, doskonale sprawdzą się na cerze tłustej i mieszanej, pomagając kontrolować niechciane świecenie w strefie T, jednocześnie dodając blasku w strategicznych miejscach. Aplikowane pędzlem o miękkim włosiu, pozwalają na równomierne rozprowadzenie produktu i osiągnięcie gładkiej, rozświetlonej tafli. To idealny wybór dla osób, które cenią sobie precyzję i chcą uzyskać efekt, który utrzyma się przez wiele godzin, nie obciążając skóry i nie migrując w ciągu dnia.

INGLOT Rozświetlacz do twarzy oczu ciała Intense Sparkler

Nasycony kolorem i mieniącymi drobinkami prasowany rozświetlacz do twarzy oczu ciała. Pełne blasku uzupełnienie makijażu dziennego i bezwzględna kropka nad „i” w wyrazistej stylizacji na specjalne okazje lub wieczorne wyjście.

i Autor: Inglot/ Materiały prasowe

FENTY BEAUTY Diamond Bomb All-Over Diamond Veil - Rozświetlacz do twarzy i ciała

Rozświetlacz do twarzy i ciała Diamond Bomb od FENTY BEAUTY został zainspirowany suknią Rihanny, którą miała na sobie podczas balu CFDA w 2014 roku. Nigdy dość diamentów! Ten rozświetlacz o formule żelowo-pudrowej nadaje najbliższy blaskowi diamentów efekt, jaki udało się nam stworzyć. Blask jest niesamowity!