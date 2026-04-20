Wiosna 2026 pod znakiem jeansu. Małgorzata Rozenek-Majdan już wie, co będzie hitem

Wiosną na ulicach królować będzie ponadczasowy materiał, który zobaczymy w luźnych krojach, zestawieniach "total look" oraz w stylizacjach mocno inspirowanych minionymi dekadami.

Znane osobistości ze świata show-biznesu udowadniają, że najnowsze krzyki mody da się łatwo połączyć z codzienną wygodą, wykorzystując ten surowiec w bardzo spójny sposób.

Kreatorzy mody proponują zabawę odcieniami i warstwami, promując fasony, które zapewniają maksymalny komfort noszenia i nie krępują ruchów.

Inwestycja w ten uniwersalny element garderoby to gwarancja stworzenia wielu różnorodnych zestawów, od luźnych po bardziej eleganckie, gwarantujących autentyczność.

Małgorzata Rozenek-Majdan idealnie wyczuła nadchodzące trendy, udowadniając, że modę można bez problemu zgrać z codzienną użytecznością. Jej najnowszy wybór opiera się na przemyślanej prostocie, a nie na krzykliwych dodatkach. Gwiazda zaprezentowała się w obszernej, jeansowej koszuli, którą zestawiła z dopasowanymi elementami, tworząc niezwykle spójną i nowoczesną całość.

Jeansowy total look powraca do łask

Twórcy najnowszych kolekcji nie mają wątpliwości – w tym sezonie nosimy denim od stóp do głów. Wiosennym przebojem będą warstwowe połączenia, długie spódnice, szerokie spodnie z wysokim stanem oraz koszule traktowane jako lekkie okrycia wierzchnie. Kluczem do modnego wizerunku są niekrępujące ruchów kroje oraz jasne, sprane odcienie błękitu. Na wybiegach coraz częściej gości jednak także surowy, ciemny granat, znany w branży jako materiał w wersji "raw".

Wiosna 2026 należy do denimu. Małgorzata Rozenek-Majdan inspiruje

Dobór ubrań zaprezentowany przez celebrytkę to najlepszy dowód na to, że jeans odnajdzie się nie tylko w luźnych, weekendowych sytuacjach, ale i w starannie skomponowanych, wielkomiejskich zestawach. Materiał ten zachwyca swoją wielką uniwersalnością. Odpowiednio skrojone ubrania pozwalają na stworzenie stylizacji idealnych zarówno na zwykły spacer, jak i na pełne stylu zdjęcia w mediach społecznościowych. Wystarczy tylko świadomie łączyć ze sobą poszczególne elementy garderoby.

Znawcy branży modowej są zgodni, że wiosna 2026 roku będzie zdominowana przez jeans, ponieważ idealnie trafia on w zapotrzebowanie na naturalność i nieskrępowaną swobodę. Po latach noszenia obcisłych fasonów i sztucznego przepychu, w naturalny sposób wracamy do tego, co dobrze znane i sprawdzone. Denim świetnie oddaje ten luźny klimat, pozostając materiałem niezwykle praktycznym i odpornym na upływ czasu.

Kompletując wiosenną szafę, warto postawić właśnie na to rozwiązanie i potraktować je jako pewną inwestycję. Wystarczą klasyczne spodnie, dobrze dobrana koszula lub odważny zestaw w jednym odcieniu, by od razu zyskać nowoczesny i świeży wygląd. Małgorzata Rozenek-Majdan swoim przykładem dobitnie udowadnia, że ten klasyczny materiał jest niezwykle ciekawy i daleki od nudy. Wręcz przeciwnie, w nadchodzących miesiącach to właśnie on wyznaczy najważniejszy modowy rytm.

