Strefa beauty

Wiosną podaruj swojej skórze zastrzyk energii

Dodaj słodki akcent do swojej rutyny pielęgnacyjnej i odkryj nową linię produktów do pielęgnacji ust i dłoni Sweet Lemon od marki NUXE, która łączy pyszny zapach cytrynowej bezy z nawilżającymi i zmiękczającymi właściwościami olejków botanicznych, zapewniając chwilę czystej przyjemności. Produkty są wegańskie i zawierają co najmniej 99% składników pochodzenia naturalnego