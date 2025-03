Wiosna zakochaj się w różach. Różana pielęgnacja w trosce o skórę

Very Rose to nie tylko pielęgnacja, to codzienny rytuał pełen delikatnych zapachów, aksamitnych tekstur i otulającego komfortu. Niezależnie od pory roku, od chłodnych, zimowych poranków po upalne letnie wieczory, Very Rose sprawia, że każda aplikacja jest chwilą błogiego odprężenia, niczym spacer po ogrodzie skąpanym w zapachu różanych pąków.

To bestsellerowa linia, która podbiła serca miłośniczek pielęgnacji na całym świecie. Nowa odsłona to nie tylko lepsze formuły, ale i nowe produkty, które wprowadzają pielęgnację na jeszcze wyższy poziom. Różane doznania jeszcze nigdy nie były tak zmysłowe.

PERFEKCYJNIE POWIĘKSZONE USTA

NOWOŚĆ! Nawilżające serum powiększające usta

Otul swoje usta kompleksową pielęgnacją, łączącą efekt intensywnego nawilżenia i zwiększenia objętości. To zaawansowane serum do ust działa na całej powierzchni warg, aż po ich kontury, nadając im naturalnie pełniejszy wygląd. Transparentne, lustrzane wykończenie podkreśla ich naturalny kolor, tworząc efekt spektakularnego uśmiechu.

Ekskluzywna nasadka w kształcie róży skrywa precyzyjny aplikator, zapewniający komfort stosowania. Formuła bazuje na kwasie hialuronowym oraz ekstrakcie z oleju różanego, bogatym w kwasy tłuszczowe, które dogłębnie nawilżają i wygładzają usta. Dodatek ekstraktu z papryczki chili pobudza mikrokrążenie, a delikatne mrowienie, które wywołuje, jest równoważone odświeżającym

AKSAMITNA DELIKATNOŚĆ

NOWOŚĆ! Łagodzący żel do mycia twarzy i oczu

Miłośnicy efektu świeżości pokochają ten delikatny żel wzbogacony o ekstrakt z róży i naturalne substancje myjące. Podczas aplikacji zmienia się w lekką, jedwabistą pianę, która łatwo się spłukuje, skutecznie usuwając wszelkie zanieczyszczenia. Po użyciu skóra pozostaje miękka, idealnie oczyszczona i doskonale przygotowana na kolejne etapy pielęgnacji według 100% użytkowników*.

DELIKATNE ROZŚWIETLENIE SKÓRY

NOWOŚĆ! Rozświetlający peeling złuszczający

Ten łagodny peeling został opracowany z myślą o wszystkich typach skóry, w tym cerze wrażliwej. Jego bogata, kremowa konsystencja zapewnia wyjątkowy komfort aplikacji, a naturalne drobinki złuszczające pochodzące z pestek moreli (pozyskane metodą upcyklingu) skutecznie eliminują martwe komórki naskórka. Skóra staje się idealnie wygładzona, miękka i oczyszczona, bez uczucia ściągnięcia według 100% użytkowników.

Very Rose w nowej odsłonie!

W 2025 roku linia Very Rose przechodzi transformację, prezentując zoptymalizowane formuły o zwiększonej zawartości składników pochodzenia naturalnego – minimum 95%. Zgodnie z zasadami clean beauty marki NUXE, składy zostały uproszczone do starannie dobranych komponentów, bez kompromisów w zakresie skuteczności, tolerancji i przyjemności stosowania. Nowa gama kosmetyków do twarzy i ciała zapewnia kompleksowe oczyszczanie, demakijaż oraz ukojenie, odpowiadając na potrzeby wszystkich typów skóry, w tym wrażliwej.

Sekret skuteczności? Ekstrakt z róży o udowodnionych właściwościach nawilżających i łagodzących (badania in vitro). Formuły kosmetyków pozostają niezwykle sensoryczne i delikatnie perfumowane, a opakowania zostały zoptymalizowane pod kątem wygody użytkowania oraz redukcji plastiku – udało się ograniczyć jego zużycie o 152 tony.

i Autor: materiały prasowe NUXE