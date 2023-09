Witaj w świecie, Piękna! Nowa, polska marka kosmetyczna

“W Awesome nie obiecujemy niemożliwego, ale możliwie najlepiej dbamy o to, żeby wygląd i kondycja Twojej cery uległy poprawie. Ponadto wierzymy, że nowoczesność jak najbardziej może czerpać siłę i mądrość z natury”. To motto, cel i założenia twórców nowej na polskim rynku marki Awesome Cosmetics.

Marka nie definiuje swoich Klientek pod kątem wieku, koloru skóry, zamieszkania czy statusu. Najważniejsze są oczekiwania kobiet oraz to, że jak mówią twórcy Awesome – “każda z nas jest unikalnie wspaniała i idealnie nieidealna”. Zadaniem marki jest to, abyśmy codziennie odczuwały pięknopoczucie. Czym ono jest dokładnie? To świadomość, że możemy czuć się pięknie we własnej skórze zawsze, gdy mamy ochotę, a nie wtedy, gdy oczekują tego od nas inni. I w tym pomaga Awesome: poprzez przyjemne doznania w trakcie codziennej pielęgnacji i zapewnienie widocznych efektów. Marka jest razem z kobietami, dla kobiet i ich komfortu we własnej zdrowej, a przez to pięknej skórze.

Awesome Cosmetics stawia na nowoczesne rozwiązania, dlatego wszystkie produkty wykorzystują autorskie receptury opracowywane we własnym laboratorium. Kosmetyki przechodzą wszelkie badania laboratoryjne, dermatologiczne oraz aplikacyjne, które zapewniają bezpieczeństwo oraz potwierdzają ich skuteczność. Ich głównym celem jest zapewnienie skórze zdrowego wyglądu poprzez odpowiednie nawilżenie, poprawę elastyczności, wygładzenie czy przywrócenie blasku.

Kosmetyki w ponad 90% wykorzystują składniki pochodzenia naturalnego – Awesome o wszystkich rzetelnie informuje klientki w imię idei: transparentność to podstawa budowania dobrych relacji. Wszystkie produkty są w 100% wegańskie i zawierają stężenia, które dają efekty działania. “Zamiast zrobienia trzech mieszanek do trzech kremów, my stawiamy na jeden o wyjątkowo bogatym wnętrzu – właśnie ze względu na maksymalne efekty, które ma zapewnić Awesome”, mówi Paulina Kowalska, Główny Technolog z teamu Awesome Cosmetics.

Awesome chce i lubi oferować to, co naprawdę lubią kobiety - dlatego nie tylko podąża za trendami, ale i je wyznacza. To pierwsza polska marka, która w składzie kosmetyków zawiera Hypskin, substancję bioaktywną poprawiającą kondycję skóry. To innowacyjny składnik pochodzenia naturalnego, pozyskiwany z ekstraktu z rzadkiej odmiany alg morskich, która występuje głównie w niezwykle czystych i ekologicznych obszarach na całym świecie. Hypskin zawiera bogactwo naturalnych substancji, wspomagających procesy odbudowy skóry na poziomie komórkowym. Posiada zdolność stymulowania produkcji kolagenu, który jest kluczowym elementem utrzymania jędrności i elastyczności skóry.

Marka niezwykle świadomie podchodzi do wyboru składników. Dla skuteczności działania ważne jest bowiem nie tylko ich stężenie, ale też jakość. W niezwykle bogatych składach znajdują się takie naturalne substancje aktywne jak: Sirtalice™, który pomaga w zapobieganiu starzenia się skóry spowodowanemu przez uszkodzenia oksydacyjne i działanie czynników zewnętrznych; witamina C, która wyrównuje koloryt skóry i ją rozjaśnia, ale też zwiększa właściwości naprawcze; olej z pestek cytryny, który opóźnia procesy starzenia się skóry i pomaga utrzymać jej napięcie; masło cupuacu bogate w fosfor, witaminy C i A, kwas ferulowy, który zapobiega procesom starzenia spowodowanym działaniem czynników zewnętrznych oraz stabilizuje działanie witaminy C czy hydrolat z pelargonii, który łagodzi podrażnienia.

W ofercie Awesome Cosmetics znajduje się obecnie 5 zróżnicowanych produktów: Esencja tonizująca anti-aging Feel the Fresh, Krem na dzień Day Treatment, Krem na noc Night Treatment, Krem pod oczy Feel the Wake oraz Płyn micelarny Feel Pure. Są one przeznaczone dla każdego rodzaju skóry, zwłaszcza tej wymagającej i z pierwszymi oznakami starzenia. To kosmetyki dla wszystkich kobiet, które chcą cieszyć się zdrową, piękną skórą pełną blasku jak najdłużej.

Odzwierciedleniem tego, że marka przywiązuje niezwykłą wagę do detali są nie tylko składy kosmetyków, ale też design opakowań. Minimalistyczne, proste, z elementami uszlachetnień stanowią elegancki dodatek na każdej półce.

Awesome zaprasza nas do swojego świata efektywnej pielęgnacji, przyjemnych doznań i świadomych rozwiązań, które czerpią moc z natury. Ważnym przesłaniem marki są słowa, że piękna nie liczy się w latach. Piękno liczy się dla każdej z nas. Dlatego tak istotne dla twórców Awesome Cosmetics jest zadowolenie każdej kobiety z efektów: tych, które zobaczy i poczuje, a nie tylko takich, które zostaną jej obiecane.

