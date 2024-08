Witamy w nowej erze Biotherm

Ten tusz do rzęs to największy hit tego sezonu! Tak malują się gwiazdy

Determinacja, pasja i zamiłowanie Davida do działania – tak w pracy, jak i w trakcie treningów – rezonuje z naszą misją oferowania klientom pielęgnacji, która wspiera aktywne osoby w osiąganiu szczytowej formy skóry i ciała. Na potrzeby filmu „Superman” w reżyserii Jamesa Gunna, która to produkcja niebawem pojawi się na ekranach kin, David pokonywał swoje ograniczenia i w ramach intensywnego planu treningowego zbudował doskonałą sylwetkę. „Seria treningów, które odbyłem, aby wyrzeźbić mięśnie do filmu, była jednym z największych wyzwań w moim życiu” – mówił na planie zdjęć do kampanii Biotherm.

Tak samo, jak David ćwiczył mięśnie do nowej roli, tak nasza gwiazda – Biotherm Homme Force Supreme Blue Serum LP-XR, stopniowo przywraca skórze młodzieńczy wygląd, modelując rysy twarzy i „trenując” zawarte w skórze włókna kolagenu. Davida zobaczymy również w nowej kampanii Aquapower – dostosowanego do potrzeb męskiejskóry rozwiązania poprawiającego nawilżenie skóry.

Podobnie jak w przypadku treningów, David preferuje konkretną i skuteczna rutynę pielęgnacyjną, gwarantującą dowiedzione naukowo rezultaty. „Wybieram program, którego potrzebuje moja skóra: podstawa to oczyszczenie skóry po treningu; dodatkowo stosujęprodukty, które pomagają mi o nią zadbać. Tak jak przy ćwiczeniach, tak i w pielęgnacji, najważniejsze dla mnie są wyniki.” Naturalnym wyborem jest wobec tego Biotherm Homme, luksusowa pielęgnacja nr 1 dla mężczyzn.

„David uosabia esencję Biotherm Homme. Poświęcenie, z którym przekracza kolejne bariery, zarówno psychiczne jak i te w swojej karierze, idealnie wpisuje się w nasze założenia oferowania mężczyznom najskuteczniejszej pielęgnacji, dającej im to, co najlepsze a równocześnie przyjaznej dla środowiska. Z przyjemnością witamy Davida jako nowego ambasadora marki i już nie możemy się doczekać naszej współpracy” – mówi Gregory Benoit, General Manager w Biotherm.

Zaangażowanie Biotherm w pozyskiwanie surowców z odpowiedzialnych źródeł i ochrona środowiska morskiego poprzez inicjatywy takie jak Water LoversTM, odbija się echem w życiu Davida, który również na co dzień stara się ograniczyć swój wpływ na planetę.

W skład jego codziennej rutyny wchodzą następujące etapy:

Dodający energii po treningu Aquapower Shower Gel Oczyszczający Supreme Cleanser Modelujące skórę twarzy i szyi Force Supreme Blue Serum Formuła z filtrem optymalnie zabezpieczająca skórę.

i Autor: materiał prasowy David Corenswet