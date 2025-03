Właśnie się rozpoczęło w Rossmannie. Arabskie perfumy w promocji za 84 zł. Zanurz się w aromatach mandarynki i wanilii, które uwiodą Twoje zmysły

Wszystko, co musisz wiedzieć o makijażu brwi. Sekret idealnej oprawy oczu

Promocje w Rossmannie. Kultowe, arabskie perfumy za jedyne 84 zł

Polki pokochały arabskie zapachu. Już od dłuższego czasu cieszą się one w naszym kraju ogromną popularnością. Cechą charakterystyczną arabskich perfum są bogate kompozycje oraz zdobione flakony. To nie są zapachy dla miłośników minimalizmu oraz delikatności. Marka Lattafa powstała w 1980 roku w Dubaju. Założyli ją Sheikh Shahid Ahmad i Shoaib Iqba. Ich perfumy mają symbolizować luksus wschodu oraz bogactwo i obfitość. Lattala wzięła się z połączenia dwóch słów - Latif" (życzliwość) i "Lateefa" (przyjemny). W Polsce zapachy marki Lataffa kupisz między innymi w Rossmannie. W tej popularnej drogerii znajdziesz wszystkie najbardziej kultowe kompozycje marki. Miłośnicy arabskich zapachów powinni zainteresować się najnowszą promocją Rossmanna. Tylko do piątku, 4 kwietnia kupisz tam zmysłowe perfumy marki Lattafa za jedyne 84 zł.

Lattafa Yarato unikalna woda perfumowana dla kobiet zamknięta w ciężkim pudrowo-różowym flakonie. Zapach kojarzy się z wolnością oraz beztroską dziecięcych wakacji. Jest bogaty oraz intensywny, a przy tym bardzo kobiecy i zmysłowy. Nuty głowy Lattafa Yara otwierają aromaty mandarynki, heliotropu oraz orchidei. W nutach serca wyczuwalna są kwiaty oraz owoce tropikalne, zaś w bazie króluje wanilia, drzewo sandałowe oraz eleganckie piżmo. Lattafa Yara to niebanalna kompozycja, która skradnie serca miłośniczek czystych i typowo kobiecych zapachów. Jak na arabskie perfumy przystało Lattafa Yara jest trwałym zapachem, który pozostawia po sobie ogoń. Sprawdzi się ona zarówno na co dzień, jak i na wieczorowe wyjścia. To idealny zapach na randkę. Teraz w promocji Rossmanna zapach Lattafa Yara kupisz za 83,99 zł za flakon 100 ml.

i Autor: materiały prasowe Lattafa