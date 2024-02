Wpraw się w romantyczny nastrój z nową, walentynkową kolekcją GUESS

Biżuteria

Bazująca na miłosnych alegoriach, symbolizująca jedność i oddanie kolekcja biżuterii na Walentynki obejmuje pierścionki, kolczyki, bransoletki i naszyjniki z ekskluzywnymi motywami GUESS oraz współczesnymi elementami. Należą do niej serie Modern Love, Amami, All of Us, Knot You, Perfect i Love GUESS.

MODERN LOVE wykorzystuje motyw węzła, symbolu nierozerwalnego połączenia między zakochanymi. Odważne, wyraziste elementy występują tu w żywych odcieniach różu, jadeitu, zieleni, pomarańczowego oraz w klasycznych, neutralnych tonacjach. Złote i srebrne ogniwa wykończone są kultowym logo GUESS.

AMAMI (Love Me) to linia łańcuszków w wersji maxi, pierścionków i naszyjników z motywem serca, ozdobionych migoczącą gamą kamieni szlachetnych i perłą. Linia jest wyrazem piękna i radości, jaką niesie ze sobą miłość.

Bielizna damska

Walentynkowe linie bielizny „La Vie en Rosie” i „C’est Chic” podkreślają piękno kobiecej sylwetki. Zaprezentowane zostały w zmysłowym zestawieniu ekskluzywnych wzorów, printów i materiałów.

Kolekcja klasycznych gorsetów koronkowych, body oraz jedwabistych, długich i krótkich piżam z motywami kwiatowymi i egzotycznymi, zwierzęcymi wzorami, to definicja zmysłowości i luksusu.

Ekskluzywna bielizna stanowi idealny prezent na Walentynki, który doda pewności siebie każdej kobiecie.

i Autor: Materiały prasowe GUESS

