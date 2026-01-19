Wsparcie mikrobiomu, micele i delikatna rutyna. ABC oczyszczania wrażliwej skóry

Styczeń i luty to czas mroźnych powiewów wiatru… ale także gorących rytmów i tanecznej atmosfery. To właśnie teraz sięgamy po odważniejsze makijażowe stylizacje i bardziej zdecydowany makijaż. Eksperci wskazują, że korzystać z nich mogą także osoby o cerze wrażliwej. Jednym z filarów zachowania dobrej kondycji skóry jest w ich przypadku bardzo delikatny demakijaż, który działa maksymalnie skutecznie. Czy połączenie tych dwóch kryteriów jest możliwe? Na co postawić w demakijażowej rutynie? Kosmetolog radzi.

Równowaga mikrobiomu i odpowiednie pH

Kosmetolodzy podkreślają, że skóra sucha i wrażliwa często charakteryzuje się podwyższonym poziomem pH, co nie sprzyja zachowaniu równowagi mikrobiomu. Z kolei preparaty do mycia i demakijażu twarzy oparte na bazie mydła mogą przyczyniać się do dalszego wzrostu pH. – W codziennym demakijażu zaleca się stosowanie preparatów o łagodnych formułach micelarnych lub kosmetyków przeznaczonych specjalnie do oczyszczania skóry wrażliwej lub atopowej. Mydła nie są wskazane, ponieważ mogą zaburzać naturalny odczyn skóry i sprzyjać podrażnieniom – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, ekspert marki SOLVERX®. – Preferencje dotyczące sposobu oczyszczania cery są indywidualne: część z nas bardzo chętnie sięga po żele, inni wolą olejki do demakijażu, kremy lub masła. Istotne jest, aby wybrana formuła kosmetyku była dobrze tolerowana przez skórę i dokładnie odpowiadała jej indywidualnym potrzebom. Świetnie sprawdzają się np. Żel do mycia i demakijażu twarzy SOLVERX® Sensitive Skin oraz Pianka do mycia i demakijażu SOLVERX® Sensitive Skin, które pomagają utrzymać prawidłowe pH skóry i sprzyjają zachowaniu równowagi mikrobiomu. Dla kondycji skóry wrażliwej ma to szczególne znaczenie – dodaje.

Micelarne oczyszczenie

Jednym z demakijażowych top-rozwiązań dla „wrażliwców” jest micelarne oczyszczenie. Micele to cząstki, które „potrafią” wchłaniać zanieczyszczenia jak gąbka – tak, by demakijaż był skuteczny i delikatny. Na czym polega ich wyjątkowa właściwość? Zawarte w micelach cząstki lipofilowe łączą się z resztkami makijażu i sebum, a hydrofilowe pochłaniają zabrudzenia i kurz. W efekcie możliwe jest wykonanie demakijażowej rutyny bez pocierania wacikiem i zbyt zdecydowanych (czyli niekorzystnych dla cery) procedur. Punkt dla miceli! – Rynek beauty pozwala na wybór spośród różnych, równie skutecznych produktów do oczyszczania twarzy opartych na wyjątkowej mocy miceli. Warto sięgnąć

po te kosmetyki, które wychodzą naprzeciw naszym indywidualnym preferencjom. Doskonale sprawdzają się popularne płyny micelarne. Hitem jest teraz również Krem micelarny do mycia i demakijażu SOLVERX® o komfortowej konsystencji. Oba rodzaje kosmetyków perfekcyjnie oczyszczają skórę, sprzyjając utrzymaniu właściwego pH – mówi Agnieszka Kowalska.

Pielęgnacja z dobrą rutyną

Specjaliści podkreślają, że nie tylko dobór odpowiednich kosmetyków, ale również sama procedura oczyszczania ma decydujące znaczenie dla kondycji skóry. Najważniejszą zasadą jest bezwzględna delikatność. Zamiast energicznego pocierania twarzy wacikiem, gąbką czy ręcznikiem, lepiej osuszać ciało poprzez lekkie przykładanie do ciała tkaniny lub papierowego ręcznika. Niewskazane są też długie kąpiele w wannie. Choć relaksujące, mogą osłabiać naturalną barierę ochronną skóry i sprzyjać powstawaniu mikrouszkodzeń. Kosmetolodzy zwracają również uwagę na znaczenie temperatury wody: zarówno ta bardzo zimna, jak zbyt gorąca nie służą cerze. Warto utrwalać dobre nawyki pielęgnacyjne.

SOLVERX® Pianka do mycia i demakijażu

SERIA SENSITIVE SKIN

Delikatna pianka do mycia i demakijażu twarzy i oczu przeznaczona do skóry wrażliwej i naczynkowej. Pozostawia skórę dokładnie oczyszczoną i przygotowaną na przyjęcie kolejnych produktów pielęgnacyjnych. Zawarty w składzie olej z otrąb ryżowych zmiękcza i wygładza skórę. Olej z nasion wiesiołka wykazuje silne działanie nawilżające, a olej z nasion smoczego owocu ujędrnia skórę, uelastycznia ją i wyrównuje koloryt. Ponadto receptura została wzbogacona w prebiotyki wspierające naturalny mikrobiom skóry.

Kluczowe składniki aktywne:

OLEJ Z OTRĄB RYŻOWYCH - tworzy na powierzchni skóry warstwę okluzyjną zapobiegającą nadmiernemu odparowywaniu wody, przez co zmiękcza i wygładza naskórek.

OLEJ Z WIESIOŁKA - poprawia strukturę i wygląd skóry, zwiększa jej elastyczność i wyrównuje koloryt.

OLEJ Z NASION SMOCZEGO OWOCU - wykazuje silne właściwości nawilżające i regenerujące. KWAS LAKTOBIONOWY - wzmacnia mechanizmy naprawcze skóry i chroni ją przed wolnymi rodnikami. Silnie nawilża i stymuluje proces odnowy komórkowej.

SOLVERX® KREM MICELARNY do mycia i demakijażu

LINIA SENSITIVE SKIN

Krem do demakijażu idealny dla skóry wrażliwej, skłonnej do podrażnień oraz hiperpigmentacji.

Dzięki zawartości prebiotyków skóra utrzymuje balans między korzystnymi a złymi drobnoustrojami. Prebiotyki wspierają obecny na skórze mikrobiom, utrzymują równowagę hydrolipidową oraz pomagają zachować jej barierę ochronną w nienaruszonym stanie.

Idealnie nadaje się do codziennego demakijażu twarzy i oczu.

Formuła kremu micelarnego powoduje, że podczas jego stosowania, zanieczyszczenia zamykane są w pęcherzyki zwane micelami, a później usuwane wraz z wodą. Zapewnia to delikatność dla skóry wrażliwej.