i Autor: SHUTTERSTOCK moda 2022

Strefa mody

Wszyscy chcą być jak Barbie. Gorąca premiera tego sezonu poruszyła świat mody. Wyglądaj jak Barbie i przypomnij sobie dzieciństwo

Barbiecore to niewątpliwie jeden z najbardziej zaskakujących, ale i elektryzujących trendów ostatnich lat. Na fali popularności hollywoodzkiej superprodukcji “Barbie”, która właśnie weszła do kin, kultowa marka GAP postanowiła stworzyć kolekcję, którą zadedykowała wszystkim fankom (i fanom!) tej ikonicznej lalki - w myśl idei “We are all Barbie”! Wygodne i ponadczasowe projekty, które są znakiem rozpoznawczym amerykańskiego brandu, nabrały nowego życia dzięki odcieniom różu oraz symbolom Barbie i pozwalają na stworzenie własnego, modowego Barbie World.