Wyjątkowa premiera w polskiej Sephorze. Delikatne złuszczanie nawet dla skóry wrażliwej

Złuszczanie chemiczne, które jest delikatne dla skóry? To był moment olśnienia marki fresh. Nowe Lotus Youth Preserve Resurfacing Dream Serum zawiera dwa kwasy AHA (alfa-hydroksykwasy), które zapewniają złuszczanie na wielu poziomach, wyrównują koloryt i teksturę cery, jednocześnie ograniczając przebarwienia. W rezultacie po przebudzeniu możesz cieszyć się gładką, miękką i świetlistą cerą.

Skóra charakteryzuje się naturalnym procesem odnowy komórek, podczas którego zrzucany stary naskórek zastępowany jest nowym. Jednak z wiekiem proces ten spowalnia i powoduje nagromadzenie martwego naskórka; prowadzi to do stwardnienia skóry, która wygląda na zmęczoną i nierówną. To właśnie tutaj do gry wchodzą kwasy AHA. Działają jak sygnał dla naskórka, wzywający do wsparcia nocnego trybu odnowy skóry.

Zobacz także: Mieszam z jogurtem i nakładam na włosy. Rosną jak szalone, są zdrowe i lśniące. Domowa maseczka na wypadające włosy

Lotus Youth Preserve Resurfacing Dream Serum opiera się na dwóch kwasach AHA: kwas glikolowy dociera do głębszych warstw skóry, podczas gdy kwas cytrynowy pomaga usuwać martwy naskórek z górnej warstwy. Dodatek ekstraktu z kwiatu opuncji wspiera odnowę skóry, usprawniając ogólny proces złuszczania. W rezultacie tekstura skóry jest o +23% gładsza1 po jednym użyciu. A po 10 nocach konsumenci stwierdzili, że przebarwienia były o -16% mniej widoczne2, a skóra o +26% bardziej świetlista.2

To serum na noc z kwasami AHA posiada konkretną wartość pH, dzięki czemu skutecznie działa, a jednocześnie jest na tyle delikatne, że może być stosowane co noc na wszystkich typach3 i odcieniach4 skóry. Zawiera również pomagający zachować młodość superlotos, który wygładza drobne zmarszczki, a kwas poliglutaminowy zapewnia komfort, jakiego potrzebuje Twoja skóra. Nakładaj 2-3 pompki na czystą skórę wieczorem i pozwól żelowo-kremowej konsystencji o odświeżającym brzoskwiniowym zapachu się wchłonąć. Używaj razem z Lotus Youth Preserve Dream Face Cream, aby odbudować skórę przez noc i nadać jej gładkości i świetlistości, jak ze snów.

i Autor: Materiały prasowe FRESH

i Autor: Materiały prasowe FRESH