Strefa beauty

Wyjątkowy konkurs dwóch marek kosmetycznych. Do wygrania rewelacyjne nagrody. Trzeba się spieszyć

Najważniejsze kroki pielęgnacji? Oczyszczanie i nawilżanie - dwa fundamentalne etapy skutecznego dbania o skórę, niezależnie od jej wieku czy kondycji. Dlatego współpraca ekspertów w tych dziedzinach - marek FOREO i Bielenda Professional to coś, na co po prostu trzeba zwrócić uwagę. I z CZYSTĄ przyjemnością zadbać o cerę. FOREO i Bielenda Professional przygotowały zestawy zawierające trzy zaawansowane produkty: szczoteczkę Luna Play Plus (do wyboru każdy z dostępnych kolorów), uniwersalną Kremową piankę do mycia twarzy oraz bestsellerowy krem Supremelab (do wyboru trzy). Aby wygrać zestaw wystarczy wejść na profil IG marek i odpowiedzieć na pytanie konkursowe.