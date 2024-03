Wyjątkowy produkt, który pozwoli Ci na totalną metamorfozę. Sprawdź, jak poradził sobie w niezwykłym wyzwaniu

Metamorfozy, które odbyły się pod profesjonalnym okiem największych gwiazd polskiej sceny Drag, to mieszanka kolorowych strojów, niezwykłej choreografii i oczywiście olśniewających makijaży, w których główną rolę odegrały kosmetyki NYX Professional Makeup. Cała Polska na ekranach swoich telewizorów zobaczyła dwie konkretne propozycje, które można znaleźć stacjonarnie w sklepach Rossmann, jak i w ofercie wielu internetowych platform sprzedażowych. Mowa o dwóch odsłonach sztyftów Wonderstick. Każdy z nich pozwoli nie tylko podjąć próbę odtworzenia make-upów z programu, ale przede wszystkim da cały wachlarz możliwości, żeby wykorzystać go na swój własny sposób i każdego dnia celebrować różnorodność, która jest tak bliska wartościom marki NYX Professional Makeup.

Róż Wonderstick NYX Professional Makeup w „Czas na Show. Drag Me Out”

Kosmetykiem NYX Professional Makeup, któremu przypadła ważna rola w pierwszym odcinku programu „Czas na Show. Drag Me Out”, jest róż Wonderstick. Nie jest to typowy przedstawiciel tego rodzaju kolorówki. Nie służy on bowiem wyłącznie tradycyjnemu wymalowaniu rumieńców na policzkach. Możliwości, które daje ten stick, wykraczają daleko poza klasyczne rozwiązania. W przypadku marki, która stawia na profesjonalne podejście do make-upu i zamiast podążać za trendami, woli je kreować, takie rozwiązanie jest jednak standardem. Co wyróżnia róż Wonderstick od NYX Professional Makeup? To dwustronny sztyft do konturowania. Duet kolorów dostępny w pięciu wariantach do wyboru pozwala doskonale dobrać odcienie do każdej cery. Każda para jest zestawiona tak, że wzajemnie się uzupełnia.

Jak to działa? Aby wykonturować twarz za pomocą różu najpierw należy nanieść ciemny odcień w miejsce, w którym zwykle aplikuje się kosmetyk do konturowania, aby nadać kształt, a następnie nałożyć jasny odcień na górną część kości policzkowych, żeby nadać jej koloru. Potem kosmetyki rozciera się w kierunku skroni, co pozwala uzyskać naturalny efekt.

Stick można używać też na wiele innych sposobów w zależności od własnych pomysłów na make-up. Nie jest powiedziane, że za każdym razem muszą być użyte oba kolory, ale zawsze warto mieć dwa pod ręką w jednym produkcie. Jego kremowa formuła łatwo blenduje się zarówno pędzlem, gąbeczką lub palcami. W grę wchodzi też mieszanie odcieni z innych Wondersticków. Tu ograniczać może tylko wyobraźnia. Każda z wegańskich formuł zawiera nie tylko pigmenty, ale ma także właściwości pielęgnacyjne. Odpowiada za nie dodatek kwasu hialuronowego, który nawilża skórę i poprawia jej wygląd. Taki kremowy stick nie musi trafić w ręce Drag Queen, żeby z jego pomocą stała się magia.

Bronzer Wonderstick NYX Professional Makeup w „Czas na Show. Drag Me Out” W pierwszym odcinku programu „Czas na Show. Drag Me Out” pojawił się nie tylko róż Wonderstick od NYX Professional Makeup, ale również bronzer w duecie z rozświetlaczem. Takie wydanie sztyftu Wonderstick to kolejny sposób, żeby wynieść swój makijaż na zupełnie nowy poziom, dokładnie tak, jak robią to najlepsze performerki Drag w Polsce i na całym świecie. Kluczowa jest w tym przypadku umiejętność połączenia możliwości, które daje każda końcówka. Ciemniejsza służy do typowego konturowania. Jaśniejsza z połyskiem to natomiast sposób, żeby rozświetlić skórę. Każda para to zgrany duet, który jednak nie musi być za każdym razem używany razem. Kluczowa jest ogromna ilość możliwości, które pozwolą każdemu wyrazić się przez makijaż na swój własny sposób.

Jak to działa? Wonderstick NYX Professional Makeup jest dostępny w ośmiu współgrających ze sobą kolorystycznie parach odcieni. W duecie można je stosować między innymi w następujący sposób. Najpierw należy przeciągnąć ciemniejszy odcień wzdłuż naturalnych konturów twarzy, a następnie zaaplikować jaśniejszy kolor na jej najwyższych punktach.

Kiedy kosmetyki są już nałożone rozcieramy się je dla efektu wymodelowania. Można do tego użyć pędzla, gąbki do makijażu lub po prostu palców. Kremowa formuła łatwo się blenduje, więc nawet jeżeli nie posiada się takiej wprawy, jaką mają Drag Queens, to efekt pozytywnie zaskakuje. Kosmetyk może być też używany na wiele innych sposobów do zaznaczania kości policzkowych, podkreślania rysów twarzy i rozświetlania skóry. Pozwala stopniowo budować poziom krycia, żeby efekt był dokładnie taki, jakiego się oczekuje.

