Wysp 4 łyżki do oliwy i nanieś na pasma. Ukryjesz siwe włosy bez farbowania. Efekt jak po wizycie u fryzjera

Wysp 4 łyżki do oliwy i nanieś na pasma. Ukryjesz siwe włosy bez farbowania

W pewnym wieku na naszej głowie zaczynają pojawiać się siwe włosy i z latami jest ich coraz więcej. Dla wielu pań srebrzyste pasma są wręcz powodem do wstydu i kompleksów. Nie czują się one dobrze w takiej naturalnej fryzurze, dlatego robią wszystko, aby je ukryć. Najpopularniejszą metodą jest po prostu ich ufarbowanie. Można to zrobić samodzielnie w domu lub w salonie fryzjerskim. Niestety wiąże się to z regularnymi wydatkami. Dlatego warto sięgać po naturalne sposoby na pozbycie się siwych włosów bez ich farbowania. Jedną z nich jest domowa mieszanka, którą przygotujesz z dwóch składników. Wystarczy do 1/4 szklanki oliwy z oliwek wsypać 4 łyżki cynamonu i dokładnie wymieszać. Miksturę nanieś na pasma i pozostaw na nich na około 2 godziny. Następnie dokładnie umyj głowę szamponem i wysusz, a po siwiźnie nie będzie śladu, za to zyskasz rudawe, pełne blasku refleksy.

Jak pozbyć się siwych włosów bez farbowania?

Z kolei panie, które wolą ciemniejsze kolory włosów, powinny zastosować płukankę z kawy, która doskonale przyciemni również siwe pasma. Wystarczy zaparzyć bardzo mocną kawę, poczekać aż wywar przestygnie i przecedzić go z fusów. Wywarem polać umyte pasma i zawinąć w ręcznik. Po 30 minutach wysuszyć włosy. Wiele kobiet poleca również stosowanie henny na siwe odrosty, która także świetnie radzi sobie z ukrywaniem srebrzystych pasm.

Cudowne SIEMIĘ LNIANE - do picia, na włosy i skórę, zamiast jajka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.