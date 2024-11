Wystarczy pół szklanki tego wtarte w skórę głowy. Już po kilku użyciach włosy będą zagęszczone. Wysyp baby hair. Domowa odżywka na wypadające włosy

Domowa maseczka na wypadające włosy. Wysyp babi hair już po kilku użyciach

Wypadanie włosów to rzecz całkowicie normalna. W normalnych warunkach człowiek traci od 50 do 100 włosów dziennie. Często zdarza się jednak, że włosy wypadają nadmierne. To dość powszechny problem, który może mieć wiele przyczyn. Do najczęstszych należy zła dieta, niedobry witamin, problemy hormonalnej (na przykład podczas stosowania antykoncepcji hormonalnej), nieodpowiednia pielęgnacja oraz niektóre choroby. Jeżeli zmagasz się problemem nadmiernie wypadających włosów to przede wszystkim skonsultuj się z lekarzem. Domowe maseczki i wcierki mogą być świetnym uzupełnieniem profesjonalnej kuracji. Aby włosy rosły szybciej i były gęstsze możesz sięgnąć po tą domową maseczkę. Potrzebujesz do niej:

2 żółtka kurzych jaj - żółtko zawiera wiele witamin, które wzmacniają oraz odżywiają włosy. Wspomaga procesy regeneracji oraz przeciwdziała wypadaniu włosów.

2 łyżki oleju rycynowego - sprawia, że w włosy stają się mniej łamliwe oraz odzyskują swój blask. Kwasy zawarte w olejku rycynowym poprawiają mikrokrążenie, dzięki czemu włosy lepiej i szybciej rosną.

sok z połowy cytryny - reguluje poziom pH i niweluje wydzielanie sebum. Włosy są świeższe przez dłuższy czas.

Wszystkie te składniki dokładnie wymieszaj i zaaplikuj na włosy. Odżywkę nałóż ją od nasady aż po same końce. Odczekaj około 30 minut i spłucz maseczkę letnią wodą. Następnie umyj włosy swoim ulubionym szamponem. Kurację stosuj raz na kilka dni wedle własnych potrzeb.

Co zrobić, aby włosy nie wypadały?

Na noc związuj włosy w luźny warkocz lub kucyk. Unikaj plastikowych i sztucznych gumek i poduszek do spania.

Stosuj peelingi trychologiczne i wykonuj masaż skóry głowy.

Używaj dobrej jakości kosmetyków i szczotek do włosów.

Susz włosy po myciu.

Stosuj bogatą i zdrową dietę.