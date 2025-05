i Autor: materiały prasowe YOPE

Strefa beauty

YES LOVE od YOPE Więcej przyjemności z twojej intymności

YOPE od lat delikatnie i świadomie dba o komfort wrażliwej skóry, także w obszarze pielęgnacji intymnej. YES LOVE to nowy, naturalny żel intymny stworzony z myślą o bliskości i codziennym komforcie. Bezzapachowa, wodna formuła z sokiem z aloesu koi, nawilża i pielęgnuje, zapewniając maksymalnie przyjemne doznania. Wystarczy niewielka ilość, by poczuć różnicę: żel redukuje tarcie, niweluje uczucie suchości i zapewnia jedwabisty poślizg. Jego nietłusta, lekka konsystencja nie pozostawia śladów na tkaninach, za to przynosi uczucie komfortu i ukojenia. Idealnie sprawdzi się zarówno podczas bliskości z partnerem, jak i w czasie solo przyjemności – także z użyciem silikonowych zabawek.