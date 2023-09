Z miłości do przeszłości. Wyjątkowa biżuteria

W pewnym sensie to historia, jakich wiele. W końcu wszyscy w jakiś sposób czerpiemy z przeszłości. Szukamy naszych przodków, chcąc ich poznać, bo dzięki temu odkrywamy samych siebie. I to właśnie z szacunku i z miłości do przeszłości powstała najnowsza kolekcja polskiej marki biżuterii Rosenblaum. Projektantka marki, Natalia Matusiak, stworzyła na tyle unikalną biżuterię, że wyróżnia się ona na rynku nie tylko pod względem wizualnym, ale także za sprawą niezwykłego połączenia inspiracji, któreprzyczyniły się do jej powstania - historii i korelacji ze sztuką.

Najnowszą kolekcją ALINKA założycielka marki podtrzymuje misję marki: “Ta kolekcja to bardzo osobista podróż. To hołd złożony mojej Mamie Alinie, a szczyptą sztuki, która mnie zainspirowała wraz ze wspomnieniami o niej, jest obraz Elisy Kreuzberger autorstwa Friedricha von Amerlinga. Jej eteryczność i głębia sprawiają, że zawsze, jak o nim pomyślę, zastygam, jakby świat na chwilę się zatrzymał”, mówi założycielka marki Rosenblaum, Natalia Matusiak.

Zobacz także: Portfel w takim kolorze przyciągnie do Ciebie bogactwo. Jego aura sprzyja finansom i bogaceniu się. Noś portfel w tym kolorze, a Twoje finanse mogą ulec wyraźnej poprawie

Gdzie elegancja w szlachetny sposób łączy się z odwagą i potrzebą wyrażania siebie - tu pojawia się najnowsza kolekcja Rosenblaum, ALINKA. Lekkość oraz ciepła i żywabarwa cytrynów o tenisowym splocie zestawiona z ciężkością i chłodnym odcieniem pereł tworzy biżuterię dla współczesnych, świadomych i pewnych siebie kobiet. Kolekcję ALINKA tworzy osiem niepowtarzalnych par kolczyków, wykonanych ze złota z dodatkiem pereł i kamieni cytrynu. W kolekcji Rosenblaum znajdziemy także elegancki i ponadczasowy naszyjnik Gaia z tenisowym splotem z cytrynów, którego perłowe wykończenie nadaje mu odrobiny nowoczesności. Kolekcję ALINKA uzupełnia pierścionek Shana z cytrynów o geometrycznym wzorze, który świetnie sprawdzi się jako sygnet noszony na najmniejszym palcu.

Najnowsza kolekcja Rosenblaum w subtelny i wyrafinowany sposób podkreśla naturalne piękno każdej kobiety. Wszystkie projekty z kolekcji ALINKA realizowane są ręcznie przez warszawskiego złotnika z ponad 30-letnim doświadczeniem. To sprawia, że każdy egzemplarz biżuterii jest wyjątkowy i oryginalny, wyraża piękno, delikatność, a zarazem wewnętrzną siłę kobiet. “Chciałabym, żeby moja biżuteria stanowiła uzupełnienie osobowości moich klientów, a nie była próbą zmiany ich prawdziwej natury”, mówi Natalia Matusiak.

Kolekcja ALINKA x Rosenblaum już dostępna jest w sprzedaży na stronie internetowej marki. To kolekcja biżuterii, która nie tylko dodaje blasku, ale także stanowi manifest kobiecej siły i inspiracji. ALINKA x Rosenblaum łączy elegancję z odwagą, tworząc biżuterię idealną dla współczesnych, pewnych siebie kobiet.

i Autor: Materiały prasowe Rosenblaum

i Autor: Materiały prasowe Rosenblaum

i Autor: Materiały prasowe Rosenblaum