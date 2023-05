Z okazji otwarcia Wystawy Wielkiej Aukcji Charytatywnej TOP CHARITY 2023 Omenaa Mensah sprowadziła do Polski hiszpańską królową!

To najchętniej kupowane perfumy na świecie. Kosztują blisko 1000 zł, a my mamy boski zamiennik za 20 zł. Kupisz go w Lidlu. To zapach rozkoszy i niezależnej kobiety

Kuratorką wystawy jest polska historyczka sztuki Hanna Wróblewska – komisarz Pawilonu Polonia na Biennale w Wenecji oraz wicedyrektorka ds. naukowych i wystawienniczych Muzeum Getta Warszawskiego. Co mówi o wystawie?

– Pierwsza wystawa fundacji OmenaArt Foundation ma miejsce w Oranżerii w ogrodzie wilanowskim Pałacu Króla Jana III, która zbudowana prawie trzysta lat temu, służyć miała „przechowywaniu roślin cytrusowych w porze zimowej”. To nie tylko miejsce piękne samo w sobie, ale też wspaniała metafora dla nowo powstałej instytucji, której celem jest pomoc w przetrwaniu dla tego, co cenne, ulotne, piękne, kruche i ważne także w momentach zimy. I tej realnej, i tej w symbolicznym sensie tego słowa.

Pokazane w przestrzeni Oranżerii prace kilkunastu artystów i artystek z różnych pokoleń, środowisk i fragmentów sceny artystycznej, poruszających się w różnorodnych mediach: rzeźby, malarstwa, sztuk graficznych, instalacji, są komunikatem o tym, co dzieje się wokół lub w nas. Zwracają uwagę swą formą, ale ważne są też treść i przekaz. Niektóre z nich, podarowane na aukcję charytatywną przez samych artystów lub kolekcjonerów, znajdą niedługo nowe miejsca prezentacji. Inne, użyczone przez artystów lub instytucje tylko na tę wystawę, wrócą do właścicieli. Sztuka istnieje wobec ludzi. Sztuka istnieje dla ludzi, choć czasem ich przerasta, a nawet przeraża. Można (i warto) posiadać obraz, rzeźbę lub instalację. Ale czasem to tylko wstęp do tego, by zobaczyć, zrozumieć i pokochać w sztuce to, czego nie można tak po prostu posiadać – mówi Hanna Wróblewska o Wystawie Wielkiej Aukcji Charytatywnej.

Nad wyborem i wysokim poziomem artystycznym wystawy czuwała Rada Programowa fundacji, w której zasiadają wybitni eksperci: wspomniana Hanna Wróblewska, Iwona Büchner-Grzesiak, Kama Zboralska, Boris Kudlička, Mark Sagona, dr hab. Maciej Aleksandrowicz, Rafał Kamecki oraz Tomek Rygalik.

Fundacja OmenaArt Foundation sprawuje pieczę nad wszystkimi projektami artystycznymi realizowanymi przez Omenaa Foundation i Rafał Brzoska Foundation, stanowi też punkt wyjścia do działań filantropijnych. Jej działalność opiera się na czterech filarach: sztuka wpisana w misję pomagania – architektura, design i sztuka w holistycznym odniesieniu do celu, jaki im przyświeca. Budowanie profilowanej kolekcji rzeźby, form przestrzennych, instalacji polskich oraz światowych artystów. Rewitalizacja i ochrona historycznych budynków – skomplikowane procesy rewitalizacji połączone z nowoczesnymi technologiami i innowacjami, z poszanowaniem historycznej architektury i ochroną dziedzictwa kulturowego. Oraz eko-art – światowy trend łączący sztukę, edukację i troskę o naszą planetę.

– Wierzę, że po tej wystawie ludzie z jeszcze większym szacunkiem, będą podchodzić do artystów i do świata sztuki. Przez ostatnie dziesięć miesięcy pracowaliśmy nad tym, by pozyskać wyjątkowe dzieła sztuki stworzone przez wybitnych artystów z Polski i ze świata. Udało się! Jestem dumna, ponieważ po raz pierwszy do naszego kraju udało nam się sprowadzić monumentalną rzeźbę Reina Mariana Manolo Valdésa, inspirowaną obrazem Diego Velázqueza „Królowa Maria Anna z Austrii”. Wierzę też, że jakość wszystkich pozostałych dzieł i obecność znamienitych gości przełożą się na genialny wynik Wielkiej Aukcji Charytatywnej – mówi o wystawie jej pomysłodawczyni Omenaa Mensah.

Na wystawie pojawiły się prace koreańskiego artysty Chun Kwang Younga oraz pochodzącego z Ghany Patricka Tagoe-Turksona, które również po raz pierwszy zostały zaprezentowane w Polsce. Nie lada gratką są też dzieła Igora Mitoraja, Magdaleny Abakanowicz z- w tym dwie rzeźby outdoorowe udostępnione dzięki uprzejmości Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

W gronie darczyńców, którzy przekazali swoje dzieła sztuki na Wielką Aukcję Charytatywną TOP CHARITY 2023 znaleźli się: Angelika Markul, Maria Papa-Rostkowska, Janina Wierusz-Kowalska, Rafał Bujnowski, Piotr Czajkowski, Tomasz Górnicki, Michał Jackowski, Łukasz Patelczyk, Zbigniew Rogalski, Xawery Wolski, Nikola Vudrag i Cyryl Zakrzewski. Wśród prezentowanych w Oranżerii eksponatów znajduje się również obiekt z kolekcji Marka i Agnieszki Roeflerów, a także dzieła sztuki pozyskane dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów i instytucji, z którymi Omenaa Mensah oraz jej fundacja artystyczna OmenaArt Foundation współpracują.

Nad aranżacją Wystawy Wielkiej Aukcji Charytatywnej czuwał wybitny scenograf Boris Kudlička, któremu światowy rozgłos przyniosły spektakularne realizacje operowe, m.in. Madame Butterfly, Król Roger, Turandot, Śmierć w Wenecji czy Król Lear. Z powodzeniem współpracuje z czołowymi teatrami operowymi i festiwalami na świecie – z Metropolitan Opera w Nowym Jorku, Royal Opera House w Londynie czy Operą Królewską w Sztokholmie i Kopenhadze.

W trakcie wystawy zaprezentowano dzieła, będące przedmiotem licytacji podczas Wielkiej Aukcji Charytatywnej, która odbędzie się w dniu 3 czerwca. Są to:

Magdalena Abakanowicz – z cyklu Portrety Anonimowe

Maria Papa-Rostkowska – Rycerz

Igor Mitoraj – Helios 1988

Xawery Wolski – Ogniwa nieskończoności E

Angelika Markul – bez tytułu z serii 7306 dni

Michał Jackowski – Hope

Rafał Bujnowski – z cyklu Turyści 1/8

Zbigniew Rogalski – Kolekcja Myriam Boulos 2

Łukasz Patelczyk – Flying Terra Rossa Glass

Janina Wierusz-Kowalska – Liberta

Piotr Czajkowski – Palace Royal Metro

Nikola Vudrag – Iron Maiden

Cyryl Zakrzewski – lampa Nexus + krzesło Flow

Dar od Agnieszki i Marka Roeflerów – dwa fotele Le Grand Comfort LC2

Podczas ubiegłorocznej Wielkiej Aukcji Charytatywnej udało się zebrać zawrotną kwotę 4 290 000 zł i, jak do tej pory, jest to rekordowa suma uzyskana z charytatywnej aukcji dzieł sztuki i Wielkich Emocji w Polsce. Organizatorzy: Omenaa Mensah wraz z Corporate Connections oraz innymi organizacjami biznesowymi skupionymi wokół tej inicjatywy wierzą, że w tym roku uda się pobić ten rekord. Trzymajcie kciuki!

Dodatkowo powołamy Konsorcjum Filantropijne. Jest to wspólna inicjatywa, która pozwala ludziom czynu połączyć wiedzę i siły we wspólnym działaniu. Do Konsorcjum będą mogły przystąpić fundacje gości obecnych podczas wydarzenia 3 czerwca. Aby pokazać, że w filantropii i działaniach charytatywnych trzeba się łączyć, a nie dzielić i konkurować ze sobą, na rzecz Konsorcjum przeznaczone zostanie 30 % dochodu z aukcji.

Dodatkowo zostanie zorganizowana aukcja online:

Julia Medyńska – La Reina

Anna Zalewska – Szeptem zatrzymaj czas

Łukasz Zbroja – Autoportret

Krzysztof Renes – Obserwator ponadświetlny

Agnieszka Rowińska – Old truth new light

Marcin Jasik – Bez tytułu

Patrick Tagoe-Turkson – Menyankoba Basia (My friends’s Daughter) 4

Olga Mazur – Bez tytułu

Katarzyna Kukuła – Wzrok dalii

Marek Bimer – Hommaga a Niki de Saint Phalle

Jerzy Baranowski – Bez tytułu

Podczas Wystawy Wielkiej Aukcji Charytatywnej oprócz obiektów aukcyjnych można było podziwiać także dodatkowe dzieła:

Manolo Valdés – Reina Mariana

Chun Kwang-Young – Aggregation 15-AU044, Aggregation 18 MA022

Xawery Wolski – Uprising

Magdalena Abakanowicz – Figura z otwartymi ramionami

Maria Papa-Rostkowska – Alba

Angelika Markul – bez tytułu z serii Tierra del Fuego

Michał Jackowski – Empty Gold man, Empty Gold man black

Łukasz Patelczyk – Złamana różdżka IV (atrament), Rozdarcie

Rafał Bujnowski – dwie prace z cyklu Turyści

Zbigniew Rogalski – Kolekcja (Edward Weston)

Piotr Czajkowski – PIAF

Janina Wierusz-Kowalska – Absalomie, Absalomie

i Autor: Materiały prasowe TOP CHARITY 2023

