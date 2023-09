 Zaawansowany rytuał odmładzający dla każdego

Ten polski kosmetyk sprzedaje się jak ciepłe bułeczki zagranicą. Kochają go na całym świecie. U nas kosztuje grosze. Tylko kilkanaście złotych za wysokopółkowe działanie

Na pielęgnację odmładzającą nigdy nie jest ani za wcześnie, ani za późno, dlatego warto codziennie sięgać po kosmetyki wspierające produkcję kolagenu, odpowiadającego za jędrność skóry. Nowa linia RENEW PRO to 6 produktów, tworzących razem dwa wyjątkowe, pełne rytuały pielęgnacyjne: poranny i wieczorny. Stosowanie ich każdego dnia pozostawi skórę wyraźnie odmłodzoną, odżywioną i elastyczną.

– O skórę należy dbać w każdym wieku, jednak na różnych etapach życia wymaga ona innego traktowania. Linię RENEW PRO stworzyliśmy specjalnie dla kobiet dojrzałych, oczekujących szybkich i widocznych efektów odmładzających, oraz dla tych, które dopiero zaczynają włączać do swojej rutyny kosmetyki anti-aging, ale zależy im na skutecznej i jakościowej pielęgnacji. Z myślą o nich powstała nowa, profesjonalna linia, której skuteczność opiera się na wysokim stężeniu składników aktywnych pozyskiwanych przy użyciu najnowocześniejszych technologii – mówi Krzysztof Zawadzki, Senior Marketing Manager Phlov by Anna Lewandowska.

Kosmetyki z linii RENEW PRO zawierają receptury łączące zaawansowane biotechnologicznie składniki z naturalnymi ekstraktami o wysokim stężeniu, wśród których znajdują się m.in. retinal i ceramidy. Retinal stymuluje produkcję kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego, a ceramidy odpowiadają za odbudowę oraz wzmocnienie bariery lipidowej naskórka. Zawarty w kosmetykach peptyd miedziowy odnawia zdrowie skóry i redukuje widoczne oznaki starzenia. Pobudza także produkcję fibroblastów, które odpowiadają za aktywację procesów naprawczych. W kremie pod oczy znalazł się natomiast peptyd iPeptideTM, który zmniejsza oznaki zmęczenia wywołane brakiem snu i odwraca szkody wywołane w ciągu dnia.

Zobacz także: Bądź oryginalna, wyraź siebie, ale pozostań sobą

Poranny rytuał pielęgnacyjny z kosmetykami RENEW PRO – Morning Star

Każdy poranek powinien rozpocząć się od dokładnego oczyszczenia skóry przy pomocy emulsji Face Cleansing Cloud, zawierającej najdelikatniejsze składniki myjące, które nie podrażniają, nie wysuszają i nie powodują uczucia ściągnięcia. Pozostawia ona przyjemne uczucie odświeżenia i przygotowuje twarz do kolejnych etapów pielęgnacji.

Drugim elementem porannego rytuału jest nałożenie Ceramide Serum, czyli serum z ceramidami, które w połączeniu z kompleksem aminokwasów naturalnie znajdujących się w ludzkiej skórze skutecznie przywraca nawilżenie i reguluje prawidłowe funkcje bariery ochronnej. Serum redukuje zmarszczki i drobne linie oraz poprawia owal twarzy, zapewniając skórze sprężystość i elastyczność, a także przygotowuje ją do wieczornej terapii retinoidami. To innowacyjny produkt, który świetnie sprawdzi się przy zabiegach kosmetycznych – przygotuje do nich skórę i zadba o efekt łagodzący w trakcie.

Następne w kolejności są kremy: odmładzający Eye Cream do okolic oczu oraz niezwykle ważny w porannej pielęgnacji krem z filtrem SPF 50 Cream. Krem pod oczy spowalnia procesy starzenia, zmniejsza widoczność cieni i przywraca świeżość spojrzeniu nawet po nieprzespanej nocy. Podnosi także górną powiekę i niweluje widoczność cieni, dając efekt bardziej otwartych oczu. Pierwsze efekty odmłodzenia i ujędrnienia widoczne są już po 14 dniach.

Ochrona przeciwsłoneczna to podstawa młodego wyglądu skóry, a krem z filtrem z linii RENEW PRO ma dodatkowo właściwości przeciwzmarszczkowe. Kompozycja filtrów UVA, UVB, Blue Light oraz IR ogranicza szkodliwe oddziaływanie promieniowania na skórę i chroni ją przed fotostarzeniem. Jednocześnie dzięki połączeniu trzech różnych form kwasu hialuronowego zapewnia wielopoziomowe nawilżenie w ciągu dnia.

Wieczorny rytuał pielęgnacyjny z kosmetykami RENEW PRO – Sleeping Beauty

Najważniejszym etapem pielęgnacji przed snem jest oczyszczanie – zanim nałożymy na twarz serum czy krem, musimy dokładnie usunąć z niej resztki makijażu, sebum i wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, które zebrały się w ciągu dnia. Wykorzystaj w tym celu emulsję Face Cleansing Cloud, która zamienia się w bogatą, puszystą i miękką piankę.

Na tak przygotowaną skórę nałóż serum z ceramidami Ceramide Serum, a w okolice oczu lekko wklep Eye Cream. Skóra powiek jest bardzo cienka i delikatna, dlatego to właśnie tutaj najczęściej występują pierwsze zmarszczki, tak zwane kurze łapki. Stosowanie kremu o działaniu nawilżającym pomoże zmiękczyć skórę i skutecznie opóźni pojawienie się zmarszczek.

Serum z ceramidami przynosi skórze uczucie ulgi, wspomaga procesy regeneracyjne, łagodzi i koi, co jest szczególnie ważne podczas terapii retinoidami. Po Ceramide Serum należy sięgać w te wieczory, kiedy nie jest używany krem z retinalem, najlepiej przed nałożeniem kremu Anti-gravity.

Krem remodelujący Anti-gravity Cream poprawia napięcie i elastyczność skóry, odwracając skutki grawitacji. Dzięki 5 różnym czynnikom wzrostu z ekstraktem z jagód goji i rewolucyjnemu surowcowi Agefinity™ skutecznie zwiększa napięcie i elastyczność skóry, a kwas hialuronowy zapewnia długotrwałe nawilżenie. Bogata, przyjemna formuła pozostawia ją miękką i delikatną w dotyku. Anti-gravity cream to skuteczna alternatywa dla osób, które nie mogą stosować retinoidów.

Z myślą o wieczornej pielęgnacji i intensywnej odnowie w linii RENEW PRO znalazł się krem odmładzający z retinalem Retinal Cream. Dzięki wysokiemu stężeniu składników aktywnych kosmetyk efektywnie zmniejsza widoczność głębokich linii i zmarszczek, a także przyspiesza proces odbudowy skóry oraz produkcję kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego. Już w pierwszych dniach stosowania skóra staje się gładsza i bardziej jednolita, a zmiany pigmentacyjne i zaskórniki są mniej widoczne. Kurację retinalem należy zacząć od nakładania kremu 2-3 razy w tygodniu i stopniowo budować tolerancję na ten składnik, zwiększając częstotliwość stosowania, aż do używania go codziennie. Retinal Cream powinno się nakładać na oczyszczoną, suchą skórę twarzy, nie łącząc go z innymi kosmetykami.

Linia RENEW PRO dostępna będzie już wkrótce w perfumeriach Sephora i w sklepie internetowym sephora.pl.

i Autor: Materiały prasowe PHLOV

i Autor: Materiały prasowe PHLOV