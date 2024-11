Zacznij myśleć o tym już w listopadzie. Pomysły na prezenty na Boże Narodzenie

Wcieram we włosy co 7 dni, a one rosną jak szalone. Zauważyłam pełno "baby hair" na głowie. Domowa maska na porost włosów

Listopad to szalony miesiąc pod względem zakupów. Z jednej strony sklepy i marki oferują nam wielkie promocje związane z nadchodzącym Black Friday, z drugiej zaś strony to czas, kiedy powoli zaczynamy rozglądać się za bożonarodzeniowymi prezentami dla bliskich. Nie sugerujemy wam, byście już teraz biegali w świątecznych swetrach i nucili kolędy, ale listopad to doskonały czas, by zacząć poszukiwania idealnych prezentów. Przedstawiamy Wam kilka hitów, które mogą spodobać się Waszym bliskim.

Zainspiruj się!

C-Luma™ Hydrabright Serum — Serum z witaminą C

Wyjątkowe serum z witaminą 10% rozświetla, oczyszcza i nawilża skórę, odsłaniając gładszą i bardziej promienną cerę.

Formuła zawierająca delikatną mieszankę witaminy C 10% i rozświetlający kompleks potrójnych antyoksydantów, C-Luma™ zmniejsza widoczność przebarwień i śladów po wypryskach, poprawia wygląd skóry i redukuje niedoskonałości, jednocześnie zapewniając natychmiastowe i długotrwałe nawilżenie. Dodatki w formie hialuronianu sodu, skwalanu i oleju marula odżywiają skórę i pomagają zapobiegać utracie wilgoci, podczas gdy silne antyoksydanty wzmacniają skórę przed codziennymi czynnikami środowiskowymi i zanieczyszczeniami zubożającymi kolagen. Efektem jest wyraźnie oczyszczona, jędrniejsza i bardziej promienna cera, która z każdym zastosowaniem wygląda i czuje się coraz lepiej.

i Autor: materiał prasowy Drunk Elephant

Nars Explicit Lipstick

Nowy, precyzyjny sztyft podkreśla i konturuje usta, nadając im wyrafinowania. Kompleks Luxe Comfort, wzbogacony olejkiem z nasion dzikiej róży i kwasem hialuronowym, który zatrzymuje wilgoć, otula usta, zapewniając lekkie, średnie lub pełne krycie. Niezaprzeczalnie elegancka, z możliwością ponownego uzupełnienia – oto nowa ikona zrównoważonego luksusu.

i Autor: materiał prasowy Nars

Postaw na sweter

Idealny sweter to absolutnie podstawa jesiennej mody. To nie tylko praktycznie ubranie, ale także już od wielu sezonów gorąc trend. Kobiecy sweter może idealnie dopełnić całą stylizację i dodać jej elegancji. Dobrze dobrany fason swetra sprawdzi się nie tylko do casualowych stylizacji, ale z powodzeniem można do nosić również w bardziej eleganckich zestawieniach. Jedną z najważniejszych wytycznych podczas kupowania swetra jest jego tkanina. Warto wybierać naturalne materiały. Wełna, kaszmir czy bawełna będą cieplejsze i wygodniejsze. Również swetry z wiskozy dobrze się sprawdzą. Pamiętaj także, nie niewielki dodatek elastanu nie jest niczym złym. Dzięki niemu sweter nie będzie się rozciągał i na dłużej zachowa swój krój.

Sprawdź ofertę marki COS z kaszmirem.

i Autor: materiał prasowy COS

i Autor: materiał prasowy COS

Marka Guess stawia w tym sezonie na błysk i odważne kroje. Z pewnością spodobają się miłośniczkom mody.

i Autor: materiał prasowy GUESS