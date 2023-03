Zadbaj o skórę po zimowym wyjeździe – zastosuj te 4 wskazówki!

Szukasz wiatru, co uskrzydla? Wbijaj na nasz staż do Lidla! – wystartowała rekrutacja do 12. edycji „The Lidl Way to Career”

Nawilżenie na odpowiednim poziomie

W wyniku wolniejszej pracy gruczołów łojowych zimą ochronny płaszcz lipidowy skóry staje się cieńszy, a naskórek przesuszony. Skóra jest zaczerwieniona i podrażniona. Co ważne, podczas mrozów skóra traci dwa razy więcej wody niż latem. W zimowej pielęgnacji cery nie może zabraknąć kosmetyków, które zawierają składniki wiążące wodę w skórze i zapobiegająjej odparowaniu. - Szczególnie korzystne będą tu preparaty z kwasem hialuronowym i ceramidami. Krem nawilżający, który jest najważniejszym kosmetykiem nie tylko zimą, powinniśmy dobrać do rodzaju cery. W przypadku cer mieszanych i tłustych lepszym rozwiązaniem będzie preparat o lekkiej konsystencji. Pamiętajmy jednak, by nie aplikować ich na skórę bezpośrednio przed wyjściem na mróz – mówi Sandra Bujnowska, kosmetolog, założycielka marki SensualSpa.

Zobacz także: Pełnia Robaczego Księżyca wyciągnie spod ziemi najgorsze zbrodnie. Sprawdź, kiedy jest pełnia Księżyca w marcu 2023, dlaczego tak się nazywa i czego lepiej wtedy nie robić

Sposób na podrażnienia

W okresie zimowym cera jest bardziej podatna na podrażnienia spowodowane warunkami atmosferycznymi. Czerwone, piekące policzki czy napięta skóra to uboczne skutki przebywaniana świeżym powietrzu dniu, którym w łatwy sposób można zaradzić. Warto zwrócić uwagę na preparaty z witaminami i składnikami wzmacniającymi ściany naczyń krwionośnych.- By zadbać o cerę po zimowym wyjeździe warto zastosować odżywcze serum. Z naszej serii SensualSpa polecam Marula Oil Facial Serum. Zawarty w produkcie olej marula zawiera naturalne źródła witamin C i E oraz szereg niezbędnych aminokwasów, które ożywiają i odnawiają komórki skóry. Połączenie olejków sprawia, że skóra jest dłużej nawilżona, co nadaje jej zdrowy, promienny blask – dodaje Sandra Bujnowska.

Usta proszą o pomoc

Podczas okresu zimowego warto szczególnie zadbać o usta, które są pozbawione gruczołów łojowych, a ich cienka i delikatna skóra jest bardzo podatna na wysuszenie, pęknięcia i spierzchnięcia. Pomadek lub balsamów do ust nie powinno zabraknąć w kosmetyczce w okresie zimowym. Warto nosić je również przy sobie, na przykład w kieszeni. Warto regularnie, po posiłkach zastosować preparat, by uchronić wargi przed nadmiernym wysuszeniem.

Łagodny demakijaż

Zimą warto postawić na delikatne oczyszczanie cery. Najlepiej zastosować dwuetapowy demakijaż, który łagodnie usunie zanieczyszczenia z podrażnionej mrozem i wiatrem skóry.Niewskazane jest silne odtłuszczanie skóry, ponieważ wytwarzana przez skórę warstwa sebum to dla niej doskonała ochrona przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych. Po demakijażu warto zastosować łagodny tonik i odżywczy krem na noc

i Autor: materiały prasowe SensualSpa