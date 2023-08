Zadbaj o skórę, włosy i paznokcie

Latem nasze włosy bywają przesuszone, a przez to szorstkie w dotyku, bardziej łamliwe i trudne do rozczesywania. Na odpowiednią regenerację po zakończeniu sezonu wakacyjnego zasługują także nasza skóra – wystawiona na działanie promieni słonecznych i kontakt z wodą morską bądź chlorowaną, oraz paznokcie, których stan szybko zdradza niedobory witamin i minerałów.

Najnowszy produkt od Nu Skin – Beauty Focus MultiBeauty bogaty jest w składniki odżywcze, które mogą pozytywnie wpłynąć na nasz wygląd i pomóc nam w regeneracji skóry, włosów i paznokci. Produkt łączy w sobie kilka starannie dobranych składników w jednym, łatwym do przyjmowania suplemencie diety. Ta multiskładnikowa kompozycja pomoże ujędrnić i poprawić elastyczność skóry, a także zmniejszyć łamliwość włosów i paznokci. Wszystko za sprawą zawartych w niej składników, takich jak: ryboflawina, witamina C, witamina E, selen i cynk. Dodatkowo wyselekcjonowane przez ekspertów składniki roślinne – wyciąg z rozmarynu i wyciąg z grejpfruta – pomagają poprawiać wygląd zmarszczek wokół oczu oraz zwiększać elastyczność skóry, by nadać jej bardziej młodzieńczy wygląd.

Ten wielozadaniowy suplement diety doskonale sprawdzi się jako wsparcie od wewnątrz. Co więcej można go łączyć z klasycznymi produktami kosmetycznymi, zapewniającymi całoroczną ochronę ciała, twarzy i włosów, takimi jak: odżywki czy maski do włosów, peelingi, balsamy czy kremy do rąk.

i Autor: Materiały prasowe Nu Skin