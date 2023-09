Zamaseczkuj się - szybki sposób, aby poprawić kondycje przesuszonej skóry.

Te kurtki na jesień 2023 są zakazane dla kobiet po 50-tce. Te modele to zaprzeczenie elegancji i klasy. Okropnie postarzają. Lepiej z nich zrezygnuj

Maski do twarzy to kosmetyki wyróżniające się bogatszym składem niż inne preparaty pielęgnacyjne, dzięki czemu mogą szybko zmierzyć się z konkretnym problemem skóry. Jeśli jest nim odwodnienie, przesuszenie, utrata jędrności oraz elastyczność sięgnij po maski bogate w składniki nawilżające i przeciwdziałające utracie nawilżenia oraz pobudzające regenerację komórkową i kojące podrażnienia.

Maseczki nawilżające – must have dla każdej cery!

Po maseczki nawilżające powinna systematycznie sięgać każda z nas! W przypadku cery suchej, odwodnionej możesz je stosować nawet codziennie. Ich zadaniem jest dogłębne nawilżenie cery, ale także zapobieganie utracie wody z naskórka. Dzięki nim, twoja cera stanie się gładka, miękka i pełna blasku! Dodatkowy plus? Mogą być stosowane przed nałożeniem makijażu, dzięki temu będzie trzymał się dłużej.

Nawilżająca maseczka do twarzy – baza FaceBoom MIX ME UP

Jej wegańska formuła zawiera kojący różowy aloes. chrolelle, które wygładzają i regenerują skórę, ekstrakt z banana, który zmiękcza naskórek i łagodzi podrażnienia oraz proteiny z ryżu, które redukuję widoczne oznaki zmęczenia i przywracają skórze świeży, wypoczęty wygląd. Maseczkę można stosować samodzielnie lub potraktować jako bazę, zasilając odpowiednim serum- boosterem z tej samej serii.

i Autor: Materiały prasowe FaceBoom

Jeśli z wakacji wróciłaś z niechcianą pamiątką w postaci przebarwień, wybierz maseczki w wariancie nawilżająco-rozjaśniającym, np. zawierające w swoim składzie stabilną witaminę C lub kwasy AHA. Dzięki nim nie tylko poprawisz poziom nawilżenia, ale także rozjaśnisz przebarwienia.

Rozświetlająco-nawilżająca maska w płacie FaceBoom basic

To maska, która sprawdzi się, gdy nasza skóra potrzebuje zarówno silnego nawilżenia, jak i rozjaśnienia przebarwień oraz ujednolicenia kolorytu. Działanie maski oparte jest na: stabilnej witaminie C, kwasie mlekowym oraz ekstraktach z melona, pomarańczy i ananasa. Dzięki zawartym w niej antyoksydantom maska likwiduje także skutki stresu oksydacyjnego.

i Autor: Materiały prasowe FaceBoom

Całonocna maska-serum nawilżająco-rozświetlająca Sleeping Mask SHECARE

Gdy ty śpisz, ona dogłębnie nawilża i dodaje blasku oraz witalności. W jej składzie kryją się silne antyoksydanty – endemiczna alga LANABLUE, algi spirulina i witamina E, które opóźniają proces starzenia się komórek oraz zapewniają efekt jędrnej i rozświetlonej skóry. A dzięki obecności kwasu hialuronowego, skwalanu i aloe vera – skóra jest doskonale nawilżona, ukojona i pełna energii!

i Autor: Materiały prasowe SHECARE

Maseczki regenerujące i odżywcze

Po lecie nasza skóra potrzebuje zwykle mocniejszego wsparcia! Maseczki regenerujące, rewitalizujące i odżywcze uzupełniają niedobory w skórze, a dodatkowo, dzięki koktajlowi składników stymulujących odnowę i rewitalizację, skóra staje się bardziej jędrna i gładka! Warto po nie regularnie sięgać, szczególnie teraz!

Maseczki regenerujące i rewitalizujące stosuj 1-2 razy w tygodniu, skóra ma swoje obowiązki, nie należy jej zbytnio rozleniwiać!

Synbiotyczna aktywnie rewitalizująca maska w płacie Total Revital Solution

Maska daje odczuwalny i widoczny efekt rozświetlenia, odświeżenia i wygładzenia cery. Zawarty w niej koktajl składników aktywnych: ficyny – mikrozłuszczającego enzymu z figi, endemicznej algi niebieskiej LANABLUE, kombuchy, amino-complex, skwalanu, witaminy E i masło shea – intensywnie nawilża i przywraca skórze promienny wygląd. A zawarty w niej synbiotyk dba o równowagę mikrobiomu.

i Autor: Materiały prasowe SHECARE

Maseczki do twarzy – jak je stosować?

Nakładaj maskę zawsze na dokładnie oczyszczoną skórę.

Przed aplikacją maseczki warto wykonać peeling. Dzięki usunięciu martwego naskórka – skóra lepiej wchłonie składniki aktywne, które ma do zaoferowania maseczka.

Nie trzymaj maski dłużej niż zalecane przez producenta (zwykle jest to 10-15 min, jedynie w przypadku całonocnych maseczek – zostawiasz ją na całą noc. W przypadku maski w płacie, zbyt długie pozostawienie wysychającej tkaniny na skórze może przynieść efekt odwrotny od oczekiwanego.

Całonocna maska-serum rewitalizująco-ujędrniająca Sleeping Mask SHECARE

T o maska o silnym działaniu ujędrniającym, wygładzającym i rewitalizującym skórę, a przy tym dbająca o równowagę mikrobiomu. Dzięki kompozycji retinalu w stężeniu 0,06%, witaminy E oraz peptydów aktywizujących produkcję kolagenu, a także kwasu hialuronowego uzyskujemy maksimum efektu – odmłodzenia, ujędrnianie oraz rozświetlenia. Obecność skwalanu, oleju ze słodkich migdałów, masła shea i witaminy B12 sprawia, że skóra jest także doskonale nawilżona i wygładzona.

i Autor: Materiały prasowe SHECARE

Maseczki do twarzy – jak zwiększyć efektywności ich działania?

Aby działanie maseczek przyniosło najlepsze efekty warto pamiętać o tym, że:

Maseczki do twarzy możesz stosować zarówno rano, jak i wieczorem, jednak aplikując je przed snem zwiększasz efektywność ich działania. Koło godziny 18.00 twoja skóra powoli przestawia się na rytm nocny. Jest to czas naturalnej autoregeneracji i odnowy uszkodzeń. W tym czasie zwiększa się także zdolność skóry do absorpcji składników aktywnych.

Po nałożeniu maseczki w płacie możesz pobudzić krążenie krwi masując skórę rollerem. Pamiętaj tylko, aby robić to delikatnie, w szczególności masując okolice oczu.

Maseczki w płacie, w szczególności nawilżające i rozświetlające skórę trzymaj w lodówce. Chłodna tkanina będzie działała kojąco na skórę i zredukuje opuchliznę pod oczami, a dodatkowo poprawi napięcie skóry. Ten patent świetnie się sprawdzi przed wielkim wyjściem!

Pamiętaj, maseczki warto stosować regularnie, włączając je do codziennej rutyny pielęgnacyjnej.