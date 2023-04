Zanurz się w owocowym miksie

Gruszkowe ujędrnienie od Tutti Frutti

Lubisz poranny prysznic, który dodaje energii i wprawia w dobry nastrój na cały dzień? A może chcesz, aby wieczorna kąpiel zamieniła się w chwilę relaksu i odprężenia? W obu tych przypadkach doskonałym wyborem będzie ujędrniający olejek do kąpieli z linii Mocna Gruszka. Z tym produktem doświadczysz rozkosznego oczyszczenia. Swoją pielęgnację uzupełnij również o ujędrniający peeling cukrowy do ciała. Kosmetyk pomoże usunąć warstwę martwego naskórka i jednocześnie poprawi koloryt skóry, która po zimie często jest szara i zmęczona. Po każdej kąpieli oraz prysznicu użyj balsamu do ciała – ten z linii Mocna Gruszka zawiera aż 96% składników pochodzenia naturalnego i zapewni Ci iście gruszkowe ujędrnienie, uczucie miękkości i elastyczności. W olejku, peelingu oraz balsamie znajdziemy unikalną formułę Detox Shot Mg, która stanowi eksplozję wartości odżywczych, dzięki czemu poprawia kondycję i wygląd skóry. Ale to nie wszystko… W serii Mocna Gruszka znajdziemy również soczyście owocowe mydło w płynie, które zmieni wodę w genialne oczyszczenie! Tak właśnie działa połączona moc naturalnych olejków owocowych i zawartych w nich składników odżywczych oraz witamin A, E i F. Tylko nie mów, że nie spróbujesz…

i Autor: Materiały prasowe Tutti Frutti

