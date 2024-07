Zaproszenie do świata ziół

Chociaż pandemia nie była najlepszym czasem dla nas wszystkich, nauczyła nas innego podejścia do dbania o skórę. Dziś uważniej przyglądamy się składnikom aktywnym zawartym w kosmetykach, w trendzie jest także „skin minimalism”, czyli umiar i bardziej ekologiczny stosunek do pielęgnacji. W ten nurt idealnie wpisują się ziołowe produkty manufaktury Tyma Herbs, która wywodzi się prosto z malowniczych Bieszczad. Stamtąd pochodzą rośliny, dodawane do kosmetyków i powstają unikatowe receptury. Ich twórczynią i jednocześnie założycielką firmy jest Natalia Szymańska, która osobiście dopracowuje wszystkie formuły. Swoje 10-letnie doświadczenie w branży kosmetycznej połączyła z pasją do zielarstwa i fascynacją przyrodą, co zaowocowało stworzeniem Tyma Herbs. – W moim laboratorium sama wytwarzam ekstrakty ziołowe i przygotowuję pełne mocy składniki aktywne. Każdy produkt to cenny skarb wymagający uważnej i czasochłonnej pracy – opowiada Natalia. W ofercie marki można znaleźć naprawdę niepowtarzalne produkty, w tym tzw. ziołuny, czyli ziołowe mazidła, które pomagają na różne problemy skórne.

W Bieszczadach powstają także opatentowane „olejanki”, które łączą w sobie oleje roślinne i ekstrakty ziołowe o właściwościach regenerujących i odżywczych. Pod szyldem Tyma Herbs są produkowane również olejki eteryczne, kadzidła i wody ziołowe. – Wszystkie procesy wykonuję z poszanowaniem przyrody, współpracuję z lokalnymi rolnikami i rzemieślnikami. Zioła odkrywam na dzikich, bezkresnych i odludnych łąkach i w lasach – tłumaczy założycielka marki.

Magia ukryta w roślinach

Ziołowe produkty pielęgnacyjne to najlepsze rozwiązanie dla tych, którzy szukają skutecznych, naturalnych receptur. Są delikatne i bezpieczne, o ile nie mamy uczulenia na wyszczególnione na opakowaniu składniki. W manufakturze Tyma Herbs powstają kosmetyki najwyższej jakości, które mogą z powodzeniem zastąpić kilka innych. Wspomniana olejanka to alternatywa dla dotychczas stosowanych kremów na noc i serum, a także świetny produkt do masażu twarzy. Jednocześnie kosmetyki Tyma Herbs są bardzo wydajne, dzięki czemu można je stosować przez wiele miesięcy. Skin minimalizm z podejściem eko jeszcze nigdy nie był tak prosty!

Olejanka święta regenerująca

Alternatywa dla kremu oraz serum. Olejanki to kuracje nocne, które efektywnie regenerują i odżywiają skórę. Receptury zostały stworzone z myślą o potrzebach skóry nocą. Są oparte na zaawansowanych składnikach aktywnych i ekstraktach ziołowych, wytwarzanych w laboratorium Tyma Herbs. Ta w składzie zawiera m.in. dziurawiec, kocankę oraz miks olejów, w tym m.in. z rokitnika, ogórecznika i konopny. Dzięki temu kosmetyk intensywnie nawilża, odżywia i pomaga w lepszej regeneracji skóry. Idealny wybór dla zniszczonej, odwodnionej cery a także po zabiegach kosmetycznych. Kuracja wystarcza na 5 miesięcy codziennego stosowania! To jedna z 4 unikatowych kuracji nocnych z serii Olejanka.

i Autor: materiał prasowy tyma Herbs

Ziołun - mazidło z jaśminu

Doskonały produkt do masażu twarzy. Ziołun to skoncentrowany wyciąg z jaśminu, w najwyższym stężeniu wzmocniony eksluzywnym olejkiem eterycznym z jaśminu lekarskiego. Przywraca skórze gładkość, przyspiesza jej rewitalizację, działa antyoksydacyjnie, wzmacnia barierę hydrolipidową nawilża. Jest idealny do poszarzałej cery, bo szybko przywraca jej pożądany blask. Świetnie nadaje się także do skóry dojrzałej o suchej. Dzięki formule mazidła i olejowej konsystencji doskonale odżywia.

i Autor: materiał prasowy tyma Herbs

Ziołun - olejek z nagietka

Aksamitny olejek wzmocniony kompozycją olejków eterycznych, m.in. z białego grepfruta, kolendry i lawendy. Dzięki bogatej kompozycji zapachowej kosmetyk jest niezwykle przyjemny w użyciu. Błyskawicznie się wchłania, jest idealny do pielęgnacji ciała. W jego składzie znajduje się ekstrakt z nagietka, który powstaje na wyłączność w laboratoriach Tyma Herbs. Dzięki jego właściwościom olejek przynosi skórze ukojenie, działa wzmacniająco, nawilża i przywraca komfort skórze. Po jego użyciu jest gładka i miękka w dotyku.

i Autor: materiał prasowy tyma Herbs

Woda ziołowa – żeń-szeń świetlik

Mieszanka naturalnych hydrolatów, idealna do dojrzałej i naczynkowej cery. Świetnie sprawdza jako tonik po oczyszczeniu skóry a także odświeżająca mgiełka. Dzięki zawartości świetlika kosmetyk działa nawilżająco i łagodząco, zaś ekstra z żeń-szenia odmładza i dodaje blasku. Idealne ukojenie dla skóry, nawet w największe upały!

i Autor: materiał prasowy tyma Herbs