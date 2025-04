i Autor: materiały prasowe Yves Rocher.

Strefa beauty

Zatroszcz się o skórę głowy. Serum przywracającym równowagę skóry głowy

Trendy w świecie fryzjerskim zmieniają się co sezon, a trendy w social mediach z dnia na dzień. Jednak bez względu na to, jaki kolor włosów jest teraz modny, jakie fryzury noszą celebrytki i które akcesoria do stylizacji są obecnie hot, jedno pozostaje niezmienne – aby mieć piękne, lśniące włosy warto zatroszczyć się o skórę głowy i używać odpowiednich produktów do jej pielęgnacji.

Jakich? Jednym z nich jest nowość od Yves Rocher – Serum przywracające równowagę skóry głowy - która idealnie wpisuje się w trendujące hasło #scalpcare na Tik Toku i Instagramie. Zarówno fryzjerzy, jak i trycholodzy podkreślają, że skóra głowy zasługuje na równie dużo uwagi, co nasza cera. To właśnie w cebulkach i nawilżonej skórze tkwi sekret gęstych, lśniących włosów. Jeśli skalp jest przesuszony, podrażniony lub nadmiernie obciążony produktami, pasma tracą swój blask i witalność, a nierzadko doprowadza to także do ich wypadania. Podstawą zdrowych włosów jest więc odpowiednia pielęgnacja skóry głowy. Nie rutyna, lecz rytuał Stres, zanieczyszczenie powietrza, zmęczenie. To wszystko odbija się nie tylko na kondycji cery, ale także skóry głowy. W efekcie staje się sucha, swędzi lub szybko się przetłuszcza, a wszystkie te dolegliwości znacznie wpływają na wygląd włosów. Teraz tylko jeden krok dzieli nas od poprawy ich kondycji. W laboratoriach Yves Rocher stworzono produkt na problemy skalpu - Serum przywracające równowagę skóry głowy – 99 zł/50 ml. Formuła kosmetyku jest wegańska i zawiera 96% składników pochodzenia naturalnego. Skuteczność serum opiera się na wyciągach z ośmiu organicznych roślin pochodzących z Bretanii. To kojące ekstrakty z malwy, nasturcji, rumianku, nagietka, werbeny, mięty pieprzowej, melisy oraz bławatka. Kosmetyk zawiera także opatentowany kompleks sacharydowy, czyli mieszankę naturalnych cukrów, które nawilżają i wzmacniają barierę ochronną skóry głowy. Od razu po nałożeniu, serum wykazuje działanie łagodzące i dwukrotnie zmniejsza dyskomfort (-54%) 1. Powoduje też wzrost nawilżenia skóry głowy o 77%2 oraz sprawia, że włosy są o 82% bardziej lśniące3. Dodatkowo kosmetyk zapewnia trwałą ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, np. zanieczyszczeniami. W efekcie skóra głowy jest w dużo lepszej kondycji, a pasma zdrowsze, mocniejsze i pełne blasku. Jak stosować serum do skóry głowy? To naprawdę prosty i przyjemny zabieg, który najlepiej powtarzać przed każdym myciem. Serum ma mikroperłową żelową konsystencję, która zapewnia wyjątkowe doznania sensoryczne. Wystarczy podzielić włosy na kilka sekcji i nakładać na skórę głowy po pół pipetki produktu. Potem należy lekko go wmasować dłońmi lub specjalnym masażerem, bo w ten sposób dodatkowo poprawimy ukrwienie skóry, a składniki serum wnikną jeszcze głębiej. Kosmetyk można trzymać na skórze przez dwie godziny przed planowanym myciem lub zostawić na całą noc, jeśli myjemy głowę rano. Bez obaw, nie pozostawia plam na poduszce. Produkt jest odpowiedni dla wszystkich typów skóry głowy, w tym dla włosów farbowanych i po profesjonalnych zabiegach. Po aplikacji skóra głowy jest natychmiastowo ukojona, a włosy nabierają blasku, elastyczności i lekkości. Serum można łączyć z dowolną linią kosmetyków do włosów od Yves Rocher. i Autor: materiały prasowe Yves Rocher. i Autor: materiały prasowe Yves Rocher.