Zaufaj mocy natury

Współczesny świat dostarcza nam wielu różnych wyzwań, zadań i emocji, które wpływają nie tylko na kondycję ciała, ale także na stan umysłu oraz zmysłów. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób zwraca się ku holistycznemu podejściu do dbania o siebie na co dzień. Właśnie taką filozofię wyznaje Herbapol, dla którego już od 75 lat natura jest największą wartością. Firma, bazując na ogromnej wiedzy i eksperckości w temacie ziół i owoców, zachęca do kompleksowego dbania o siebie wiedząc, że harmonia pomiędzy ciałem i duchem tworzy fundament dobrego samopoczucia.

Wsparcie organizmu od wewnątrz pomogą zapewnić herbatki pełne drogocennych składników. Te z linii Zielnik Polski łączą tradycję z nowoczesnością , a ich drogocenne właściwości idą w parze z pełnym smakiem ziół i głębokim aromatem. To siła natury zamknięta w wygodnych torebkach i sprawdzony od lat sposób na łagodzenie różnych dolegliwości. Ziołowe napary znane są przecież od wieków ze swojej skuteczności – większość z nas wie, że melisa pomaga ukoić nerwy i korzystnie wpływa na spokojny sen, zaś pokrzywa ułatwia trawienie. Warto wiedzieć, jakie zastosowanie we wsparciu organizmu od wewnątrz mają konkretne zioła, by wykorzystać całą ich moc!

Natomiast w pielęgnacji od zewnątrz sprawdzą się pełne fitoskładników kosmetyki do włosów. Kosmetyki Herbapol stworzono z myślą o osobach, które doceniają siłę drzemiącą w naturze. To połączenie pasji oraz wiedzy botanicznej z pielęgnacyjnymi właściwościami roślin i ziół. Szampon i odżywka z linii wzmacniającej to kuracja dla włosów osłabionych i skłonnych do wypadania: szampon wzmocni pasma dodając im zdrowego blasku, a odżywka zmniejszy podatność na łamanie i rozdwajanie. Jak? Zacznijmy od tego, że fitoskładniki to ekstrakty roślinne o szerokim zastosowaniu w pielęgnacji, które skutecznie działają na strukturę i kondycję włosów oraz skórę głowy. W tej kuracji wykorzystano trzy: chinowiec, bo stymuluje mikrokrążenie skóry głowy, odżywia i regeneruje cebulki włosowe, wzmacniając strukturę włosów, nasturcję, ponieważ dostarcza witamin i minerałów, które odżywiają i wzmacniają włosy, nadając im zdrowy połysk oraz łopian, gdyż wykazuje działanie kojące na skórę głowy, łagodzi i redukuje podrażnienia, regenerując ją, a także wspomaga walkę z nadmiernym wypadaniem włosów. Natomiast szampon odżywczy do włosów normalnych i skłonnych do przesuszania się stanowi doskonały duet z regenerująca odżywką dedykowaną kosmykom przesuszonym i zniszczonym koloryzacją. Produkty mają lekkie formuły, a zawarte w nich fitoskładniki zapewniają wielokierunkowe działanie: rumianek poprawia nawilżenie włosów oraz przywraca równowagę skórze głowy, peonia zapewnia naturalny blask, a dzięki biotynie kosmyki są wyjątkowo łatwe do rozczesania i ułożenia.