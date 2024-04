Złuszczanie skóry, czyli odkryj tajemnice peelingów

Peeling Enzymatyczny: Delikatny Cud ( Naturalnie)

Jak Działa:

Peeling enzymatyczny opiera się na działaniu naturalnych enzymów (np. papainie z papai), które przyspieszają złuszczanie naskórka, dając pole do działania innym składnikom. Są totalnymi sprzymierzeńcami odnowy, gładkości i naturalnego blasku, a jednocześnie są delikatne dla każdego rodzaju skóry.

Korzyści:

Delikatny dla skóry, odpowiedni dla wrażliwej skóry, usuwa martwe komórki, wygładza powierzchnię skóry. Nie wymaga pocierania.

Wypróbuj:

tołpa.® dermo face enzyme. peeling 3 enzymy (37,99 zł/40 ml). Działa jak peeling, ale nie zawiera ścierających drobinek ani kwasów AHA. Usuwa zrogowaciały naskórek dzięki trzem aktywnym enzymom, bez konieczności pocierania i bez dodatkowych podrażnień. Głęboko oczyszcza pory, zapobiega ich blokowaniu i zmniejsza widoczne zaskórniki. Reguluje rogowacenie naskórka i widocznie wygładza jego powierzchnię. Eliminuje też nawracające i uporczywe niedoskonałości, pozostawiając skórę nawilżoną, odnowioną oraz gładką w dotyku. Uwaga, w trakcie stosowania możesz poczuć niewielkie mrowienie, zaczerwienienie lub pieczenie związane z obecnością enzymów – to tylko znak, że… działa.

Peeling Kwasowy: Klucz do Promiennej Skóry

Jak Działa:

Kwasowy peeling wykorzystuje moc kwasów (np. kwasu glikolowego, mlekowego, salicylowego ) do złuszczania warstw skóry.

Korzyści:

Skuteczne w usuwaniu zanieczyszczeń, redukują zmarszczki, wygładzają skórę, poprawiają koloryt, zmniejszają wydzielanie sebum.

Wypróbuj:

Jeśli na co dzień borykasz się z nadmiernym wydzielaniu sebum, niedoskonałościami lub trądzikiem, a skóra jednocześnie ma cechy wrażliwej lub alergicznej, wybierz tołpa® dermo face sebio+. peeling 3 kwasy (39,99 zł/50 ml). To kosmetyk, który respektuje specjalne potrzeby skóry z aktywnym trądzikiem, zapewniając równowagę pomiędzy maksymalnym działaniem złuszczającym i kojącym. W ekspresowym tempie poprawia stan skóry wyciszając trądzik zaawansowany (grudki, krostki, zaskórniki). Przeciwdziała niedoskonałościom, redukując te szczególnie uporczywe i nawracające. Zmniejsza ryzyko powstawania zmian potrądzikowych: przebarwień i blizn, jednocześnie redukując już istniejące. Złuszcza bez podrażnień, widocznego łuszczenia, suchości i dyskomfortu. Jego formuła to 15% kwasów AHA + LHA + PHA. AHA odblokowuje pory i nawilża, LHA nieinwazyjnie złuszcza i nie zaburza struktury naskórka, jednocześnie zapewniając działanie antybakteryjne, natomiast PHA pobudza odnowę naskórka i głęboko nawilża.

Peeling Enzymatyczno-Kwasowy: Złuszcza na Wielu Poziomach

Jak Działa:

Peeling enzymatyczno-kwasowy łączy działanie enzymów roślinnych lub owocowych oraz kwasów organicznych, takich jak kwas migdałowy czy kwas glikolowy. Enzymy roślinne lub owocowe, takie jak papaina z papai czy bromelaina z ananasa, działają na powierzchni skóry, rozkładając połączenia między martwymi komórkami naskórka. Kwas AHA (alfa-hydroksylowy) lub BHA (beta-hydroksylowy) penetruje głębiej warstwy skóry, rozpuszczając łączniki między komórkami naskórka. Kwas glikolowy, mlekowy, czy salicylowy są często stosowane w peelingach kwasowych. Mają one zdolność do złuszczania naskórka, pobudzając naturalną regenerację skóry.

Korzyści:

Połączenie działania enzymów i kwasów pozwala na bardziej kompleksowe złuszczanie naskórka na różnych poziomach, zarówno powierzchniowo, jak i głębiej. Ten rodzaj peelingu może pomóc w redukcji zanieczyszczeń, niedoskonałości, wygładzeniu powierzchni skóry: drobnych linii i zmarszczek oraz poprawie jej kolorytu.

Wypróbuj:

tołpa® my skin changer renew me peeling enzymatyczno-kwasowy z drobinkami (39,99 zł/50 ml) to unikalne połączenie SUPER MOLEKUŁ odnawiających i największa moc złuszczania na 3 poziomach: kwas AHA zmiękcza warstwę rogową, enzym granatu rozluźnia połączenia w naskórku, a kryształy różowego kwarcu mechanicznie go usuwają. Efekt? Nowa skóra, pełna blasku i równy koloryt w 10 min.

Jak Wybrać Odpowiedni Peeling dla Twojej Skóry

Typ Skóry: Wrażliwa, tłusta, sucha - każdy typ skóry wymaga innej formuły, ale zdecydowanie bezpieczniejszą formą są peelingi enzymatyczne, kwasowe lub połączenie tych dwóch, niż mechaniczne.

Częstotliwość Stosowania: Nie przesadzaj - zbyt częste stosowanie może prowadzić do podrażnień.

Składniki aktywne: Szukaj produktów z dodatkowymi składnikami, np. witaminami czy ekstraktami roślinnymi.

i Autor: Materiały prasowe tołpa

