Zmysłowe perfumy dla mężczyzn. Ten zapach podkreśla odwagę i dodaje pewności siebie. Idealny dla nowoczesnego mężczyzny

Przeplatając charakterystyczny akord kasztanowca z pikantną i ciepłą wanilią, ten aksamitny zapach pozostawia niezapomniane wrażenie jedności i siły, a wszystko to uchwycone w charakterystycznym flakonie STRONGER WITH YOU.

Aby ucieleśnić potężny urok STRONGER WITH YOU PARFUM, Emporio Armani przedstawia kampanię z udziałem charyzmatycznego, nowego globalnego ambasadora, aktora Nicholasa Galitzine. Tańcząc pośród swojej energicznej ekipy w rytm kultowego utworu Born Slippy zespołu Underworld z lat 90-tych, aktor pokazuje siłę i wolność, jaką można znaleźć wśród przyjaciół, którą podkreśla ciepła atmosfera tętniącej życiem imprezy.

Film nakręcony w scenerii przypominającej bursztynowy odcień zapachu, został wyreżyserowany przez francuski duet The Blaze. Nagranie oddaje zarówno intensywność zapachu, jak i zaraźliwą energię wspólnoty, odzwierciedlając radosne uczucie chwil spędzanych w towarzystwie innych osób.

i Autor: materiały prasowe Armani

INTENSYWNOŚĆ WSPÓLNOTY

Bursztynowo-skórzany zapach fougère STRONGER WITH YOU PARFUM został stworzony przez Cécile Matton (MANE), perfumiarkę stojącą za wszystkimi zapachami STRONGER WITH YOU. Zapach definiuje akord skórzany, którego miękki aksamitny efekt tworzy najnowsze zachwycające oblicze STRONGER WITH YOU.

„W Stronger With You Parfum aromatyczna świeżość lawendy jest wzmocniona wibrującymi nutami korzennymi, podczas gdy kasztan nabiera intensywnego skórzanego charakteru, oferując zapach, który jest zarówno wyrafinowany, jak i magnetyczny” – powiedziała Cécile Matton.

Zielone, owocowe i pikantne nuty, na czele z ekstraktem z różowego pieprzu, tworzą intensywne otwarcie zapachu. Owoc pozyskiwany z drzewa różowego pieprzu nadaje zapachowi charakter esencji różowego pieprzu z dżungli, nadając STRONGER WITH YOU PARFUM świeży, pikantny aromat. Z różowym pieprzem łączy się elemi, balsamiczna nuta pochodząca z żywicy drzew tropikalnych, a także musujące nuty olejku eterycznego z mandarynki i owocowy akord jabłkowy.

Ciepło i intensywność przenikają się w zniewalającym, aromatycznym sercu zapachu, w którym przeplatają się szałwia muszkatołowa i lawenda - obie pochodzące z Prowansji. Lawendowe serce Prowansji ujawnia żywe, aromatyczne i kwiatowe aspekty, podczas gdy szałwiowe serce Prowansji, aromatycznej rośliny znanej ze swoich właściwości leczniczych, przywołuje ziołowe, świeże i kwiatowe akordy. Olejek eteryczny z cynamonu wnosi do tych botanicznych nut nastrojowe ciepło.

Uzależniający, urzekający charakter zapachu został uchwycony w jego długotrwałych nutach bazy. Tutaj charakterystyczny dla STRONGER WITH YOU akord kasztanowca w polewie cukrowej zyskuje nowe poczucie wyrafinowania, łącząc się z wanilią bourbon premium z Madagaskaru, o głębokiej i intensywnej nucie. Akord skórzany nadaje bazie miękką, aksamitną aurę, podczas gdy olejek eteryczny z drzewa cedrowego uzyskany z wiórów z recyklingu, nadaje drzewny akcent.

STRONGER WITH YOU PARFUM przeplata nuty skórzane, waniliowe i bursztynowe, i dodaje wyrafinowania kultowemu akordowi kasztanowca.

CELEBRACJA JEDNOŚCI

Kampania STRONGER WITH YOU PARFUM pozwala zanurzyć się w świecie zaraźliwej energii i intensywnej więzi. Film wyreżyserowany przez The Blaze, znanego z wciągającego połączenia dźwięku i obrazu, jest debiutem Nicholasa Galitzine'a jako globalnego ambasadora zapachu Emporio Armani.

Dzięki flakonowi jesteśmy zanurzeni w słabo oświetlonym klubie, pozornie zamkniętym w zakrętce butelki. Pośród swojej energicznej załogi Galitzine porusza się w rytm kultowego utworu Underworld „Born Slippy”, a orzeł Emporio Armani śledzi każdy jego ruch. Skąpany w bursztynowych odcieniach odzwierciedlających sam zapach, ten mocny film przywołuje siłę i wolność znalezioną we wspólnocie.

Od czasu swojego debiutu w 2014 roku, Nicholas Galitzine zachwycił publiczność swoją wszechstronnością, wcielając się w różne role w różnych gatunkach i zdobywając zarówno uznanie krytyków, jak i oddanych fanów. To odważne zanurzenie się w każdą postać czyni go idealnym ucieleśnieniem ducha STRONGER WITH YOU.

WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ FLAKON

Aromatyczna intensywność i zmysłowość STRONGER WITH YOU PARFUM znajduje odzwierciedlenie we flakonie zapachu. Jest on pokryty cieniowanym lakierem o głębokim, bursztynowym odcieniu, który odzwierciedla charakterystyczny dla zapachu akord kasztanowca. Flakon jest wykonany w kultowym kształcie Emporio Armani STRONGER WITH YOU, którego mocne linie i krzywizny nawiązują do męskiej sylwetki.

Poczerniała srebrna zakrętka flakonu została zaprojektowana z motywem przeplatających się pierścieni, który definiuje zapachy STRONGER WITH YOU, symbolizując poczucie jedności, które odzwierciedla ta seria.

NICHOLAS GALITZINE - GLOBALNY AMBASADOR ZAPACHÓW EMPORIO ARMANI

Z początkiem 2025 roku uznany przez krytyków aktor Nicholas Galitzine został globalnym ambasadorem zapachów Emporio Armani. W nowej roli możemy zobaczyć go w kampanii zapachu STRONGER WITH YOU PARFUM. Nicholas jest aktorem o niezwykłej wszechstronności. Najbardziej uderza mnie jego głębokie, intensywne i magnetyczne spojrzenie. Postrzegam go jako idealnego mężczyznę do ucieleśnienia energii i siły tego zapachu - powiedział Giorgio Armani. Gotowość aktora do przyjmowania różnorodnych ról w różnych gatunkach pokazuje wieloaspektowy charakter jego talentu. Udział w kampanii Emporio Armani był kolejną okazją, żeby go zaprezentować. Mam nadzieję przekazać poczucie wolności i autentyczności we wszystkim, co robię. Są to filary, według których staram się żyć i mam nadzieję, że są one również odczuwalne w mojej pracy - powiedział Nicholas Galitzine zapytany o przesłanie, które będzie towarzyszyło jego współpracy z marką. STRONGER WITH YOU to ciepły zapach. Jest słodki, ale zmysłowy - opisał nową kompozycję.

ZAPACH WSPÓLNOTY

STRONGER WITH YOU PARFUM to najnowszy fascynujący zapach dodany do kolekcji STRONGER WITH YOU, bazujący na celebracji wspólnoty Emporio Armani. Pełna gama obejmuje:

STRONGER WITH YOU EAU DE TOILETTE: pikantny męski zapach, który oddaje pewną siebie elegancję, łącząc kardamon, różowy pieprz i liście fiołka z aromatycznym sercem lawendy i szałwii, zanim odsłoni nuty bazy dymnej esencji wanilii z dżungli i charakterystyczny dla zapachu akord kasztana w cukrze.

STRONGER WITH YOU INTENSELY: uzależniający zapach fougère, łączący pikantne nuty różowego pieprzu z aromatyczną lawendą i szałwią oraz intensywnością drewna bursztynowego, wanilii i charakterystycznego akordu kasztanowca.

STRONGER WITH YOU ABSOLUTELY: ten mocny, zmysłowy zapach definiuje akord rumu, który przeplata się z charakterystycznym dla zapachu akordem kasztanowca. Nuty te łączą się z aromatyczną lawendą, ciepłą wanilią i dymnym drzewem cedrowym.

STRONGER WITH YOU PARFUM: najnowszy dodatek do kolekcji. Charakterystyczny zapach, który zachwyca intensywnością ucieleśnioną w waniliowej, skórzanej interpretacji charakterystycznego dla STRONGER WITH YOU akordu kasztanowca.

i Autor: materiały prasowe Armani