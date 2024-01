Zmysłowe prezenty na walentynki. W ten sposób pokażesz, że ja kochasz. Święty Walenty, by pozazdrościł

Romantyczne uniesienia od marki Triumph

W tym roku Walentynki nadają całkowicie nowego znaczenia stwierdzeniu: It’s a match. Bo jeśli chodzi o miłość i bieliznę - te najlepsze połączenia są często zupełnie nieoczekiwane. Podobnie jeśli chodzi o to, kogo lub co kochasz – tu nie ma dobrych ani złych wyborów. Najwspanialsze w nich jest właśnie to, że są absolutnie nieprzewidywalne. To celebracja miłości we wszystkich jej odsłonach. Triumph kontynuuje wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań oraz rozwija zarówno istniejące, jak i nowe linie produktów, które rewolucjonizują pojęcie nowoczesnej bielizny. Marka kładzie nacisk na dopasowanie jej do różnorodnych typów kobiecych sylwetek oraz zaspokojenie indywidualnych preferencji i zróżnicowanych stylów życia kobiet. Przykładem takiego podejścia są nowe, inspirowane trendami linie: Harmony Spotlight i Mysterious Spotlight. To kolekcje nowoczesnej i niezwykle modowej bielizny, które odważnie wychodzą z ukrycia, zachęcając do noszenia underwearu jako widocznej części stroju. A wszystko to przy zachowaniu atrakcyjnej ceny.

Zobacz także: Jak chronić skórę zimę?

i Autor: Materiały prasowe Triumph

Coś do pielęgnacji

Zamknięte w designerskiej formie, UFO™ 3 od marki FOREO łączy w sobie cztery zaawansowane technologie. Urządzenie korzysta z leczniczej terapii światłami LED, która stanowi delikatny, nieinwazyjny i skuteczny sposób na odnowienie i odmłodzenie skóry, nadając jej promienny i odżywiony wygląd. Urządzenia UFO™ 3 oferują pełne spektrum światła LED, z różnymi długościami fali, aby sprostać różnym potrzebom skóry W przeciwieństwie do tradycyjnych kremów nawilżających i masek, UFO™ 3 dostarcza głębokie, długotrwałe nawilżenie dzięki technologii Hyper-Infusion, która pomaga wprowadzić aktywne składniki z twojej pielęgnacji głęboko w skórę, tam, gdzie działają najlepiej.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

DRUNK ELEPHANT - Protini™ Polypeptide Cream - Krem Nawilżający Do Twarzy

Ten rewolucyjny krem nawilżający do twarzy na bazie protein łączy w sobie bezprecedensowy skład i stężenie peptydów sygnałowych, czynniki wzrostu, dobroczynne aminokwasy oraz grzybień karłowaty, zapewniając natychmiastową zauważalną poprawę kolorytu skóry, wygładzając ją i nadając jej jędrność.

i Autor: Materiały prasowe Drunk Elephant

DRUNK ELEPHANT Sugared Koffie™ Almond Milk Scrub - Peeling do Ciała

Peeling do ciala Sugared Koffie ™ Almond Milk Scrub delikatnie usuwa martwe komórki naskórka i eliminuje suche obszary, jednocześnie nawilżając skórę, nie naruszając jej bariery ochronnej. Zmiękczająca mieszanka nawilżających olejów roślinnych odżywia skórę, a sproszkowane palone ziarna kawy i kryształki brązowego cukru złuszczają martwy naskórek.

i Autor: Materiały prasowe Drunk Elephant

Zdobione zegarki od marki GUESS

Zegarek to nieodłączny atrybut wielu osób. Odpowiednio dobrany model dopełnia stylizację i podkreśla charakter noszącej go osoby. Dziś służy również jako praktyczny dodatek ułatwiający życie. Może odmierzać przebyte kilometry czy przypominać o ważnych spotkaniach. To najbardziej ponadczasowy dodatek, bez którego niektórzy nie wyobrażają sobie funkcjonowania. Biżuteryjne, eleganckie czasomierze GUESS Watches z pewnością zachwycą entuzjastów najnowszych trendów i ponadczasowej klasyki. Ich różnorodność jest imponująca – od minimalistycznych, po te bardziej ekstrawaganckie i luksusowe.

i Autor: Materiały prasowe GUESS

i Autor: Materiały prasowe GUESS