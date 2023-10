Znana sieć kosmetyczna zamyka swoje sklepy. 140 placówek do likwidacji, a setki pracowników do zwolnienia. Ich kosmetyki znają wszyscy. Co ze sklepami w Polsce?

GUESS Watches i Fundacja The Get In Touch razem w walce z rakiem piersi

To nie jest dobry czas dla wielu sklepów. Sytuacja na świecie nie sprzyja rozwojowi handlu, a pandemia sprawiła, że klasyczny model zakupowy uległ zmianie. Częściej robimy zakupy online i ograniczyliśmy rajdy po galeriach handlowych. Z problemami boryka się szwedzki H&M, a zamykanie sklepów (w tym w Polsce) zapowiada Zara. Teraz do tego grona dołączyła francuska sieć kosmetyczna Yves Rocher. Firma zapowiedziała, że zamierza zamknąć aż 140 sklepów w krajach europejskich i skupić się na sprzedaży online. Zwolnionych może zostać nawet 350 pracowników. W sumie do likwidacji pójdą placówki w Niemczech, Austrii oraz Szwajcarii. Właściciel marki z rozmowie z dziennikiem "Bild" przyznał, że Yves Rocher przy obecnym modelu biznesowym nie jest w stanie działać w sposób zrównoważony i skuteczny. Yves Rocher posiada także kilkadziesiąt sklepów w Polsce. Czy one również mogą zostać zamknięte?

Yves Rocher zamyka sklepy. Co z placówkami w Polsce?

Yves Rocher w naszym kraju prowadzi 85 sklepów, które cieszą się dużą popularnością. Czy one także zostaną zamknięte? Wszystko wskazuje, że na chwilę obecną nie ma planów likwidacji placówek w Polsce. Przedstawiciele firmy przekazali "Wiadomością Handlowym", że "podobne działania nie są planowane w Polsce, a zmiany na innych rynkach w żaden sposób nie wpłyną na dystrybucję produktów Yves Rocher w Polsce".

