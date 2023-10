W promocji Rossmanna kultowe perfumy na jesień za 59 zł! Kobiety od lat szaleją na ich punkcie. Cena aż miło popatrzeć

Jack Wolfskin prezentuje globalną kampanię „What is left to discover?”

W promocji Rossmanna kultowe perfumy na jesień za 59 zł. Ostatnia szansa

Promocje w Rossmannie od lat rozpalają zmysły kobiet. Wszystko dlatego, że to idealna okazja, aby kupić swoje ulubione kosmetyki w znacznie niższych cenach. Do dziś, czyli do 2 października trwa wyjątkowa promocja w Rossmannie na perfumy damskie. Wśród nich znalazła się perełka - kultowy zapach Mexx dla kobiet. Panie uwielbiają go od lat. Te perfumy z Rossmanna to lekka i niezobowiązująca kompozycja z wyczuwalnymi cytrusowymi nutami. Kobiecości nadają kwiatowe nuty róży, konwalii i jaśminu. Zapach dopełniają drzewne akordy drzewa sandałowego i cedru. Ten zapach jest wprost idealny na jesień 2023. Doda energii w chłodne dni i roztoczy przyjemną aurę. Teraz perfumy Mexx Woman w Rossmannie kosztują 58,99 zł, więc to ostatnia szansa, aby kupić ten uwielbiany zapach w znacznie niższej cenie.

Perfumy z Rossmanna, które kochają kobiety na całym świecie

Zapach Mexx Woman to perfumy damskie, które kochają kobiety na całym świecie. "Mexx czerpie inspirację z energii wielkich miast, które nigdy nie śpią." - czytamy w opisie marki. Woda toaletowa Mexx to najchętniej wybierana linia zapachów marki. Jest dedykowana kobietom, które lubią żyć pełnią życia.

"Dla mnie to najpiękniejszy kobiecy zapach: świeży, subtelny, uwodzicielski"

"Zapach bardzo ładny, długo się utrzymuje. Na pewno jeszcze kiedyś go kupię"

- oceniają kobiety.

i Autor: Rossmann Perfumy Mexx w promocji Rossmanna